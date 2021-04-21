Банк «Кузнецкий» запустил новую рекламную кампанию по ипотеке

21.04.2021 | 12:01

Банк «Кузнецкий» дал старт рекламной кампании по ипотечному кредитованию. Реклама транслируется на ведущих федеральных и региональных телеканалах, а также на радиостанциях и в интернете.

Банк предлагает своим клиентам следующие программы ипотечного кредитования:

- ипотека с господдержкой;

- ипотека на покупку квартиры в новостройке;

- ипотека на готовое жилье;

- рефинансирование ипотеки.

«Выбирая будущее, живи настоящим» - рекламный слоган видеоролика, который помогает героям принять верное решение.

Воплотило идею ролика креативное агентство «Отдел кадров» - команда друзей и единомышленников, создающая видеоконтент от идеи до реализации.

Рекламный ролик можно посмотреть здесь:

Доступна также режиссерская версия ролика:

Подробную информацию об ипотечных программах можно получить по телефону 8-800-100-64-10, в любом офисе банка и на сайте http://www.kuzbank.ru/.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.