Банк «Кузнецкий» запустил новую рекламную кампанию по ипотеке

Банк «Кузнецкий» дал старт рекламной кампании по ипотечному кредитованию. Реклама транслируется на ведущих федеральных и региональных телеканалах, а также на радиостанциях и в интернете.
Банк предлагает своим клиентам следующие программы ипотечного кредитования:
- ипотека с господдержкой;
- ипотека на покупку квартиры в новостройке;
- ипотека на готовое жилье;
- рефинансирование ипотеки.
«Выбирая будущее, живи настоящим» - рекламный слоган видеоролика, который помогает героям принять верное решение.
Воплотило идею ролика креативное агентство «Отдел кадров» - команда друзей и единомышленников, создающая видеоконтент от идеи до реализации.
Рекламный ролик можно посмотреть здесь:
Доступна также режиссерская версия ролика:
Подробную информацию об ипотечных программах можно получить по телефону 8-800-100-64-10, в любом офисе банка и на сайте http://www.kuzbank.ru/.
Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.
Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.
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