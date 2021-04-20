Жители улицы Кордон Студеный боятся сноса надворных построек

20.04.2021 | 18:06

Как черную метку расценили распоряжение Росреестра жители улицы Кордон Студеный о грядущей проверке по фактам незаконного использования городских земель. На них стоят надворные постройки. Население пребывает в шоке.

«В 67-м году проводился всероссийский семинар по лесному хозяйству на базе Ахунского лесокомбината. Строили все однотипные сараи, мы получили и квартиры, и надворные постройки», - сообщила жительница дома на Кордоне Студеном Антонина Нихаева.

Жилье от уже несуществующего предприятия люди успели приватизировать. Сараи оформить не удалось, хотя многие пытались.

«У нас даже есть документы из БТИ, там есть наши дома и наши надворные постройки, но нам никто не разрешает их узаконивать», - рассказала жительница дома на Кордоне Студеном Валентина Ильина.

Инициировала проверку организация, чья строительная площадка вплотную прилегает к этим сараям.

«У нас есть земельные участки, которые учтены в государственном кадастре недвижимости. Эти земельные участки принадлежат тем собственникам многоквартирных жилых домов, квартир, которые на кадастровом учете стоят. За пределами отводов этих участков расположены еще хозяйственные постройки, принадлежащие указанным лицам.

Данные постройки находятся на муниципальной земле, поэтому были возможны внеплановые проверки по факту использования земельных участков без правоустанавливающих документов», - отметил начальник отдела Управления Росреестра по Пензенской области Сергей Гусев.

Итоговая информация поступит застройщику и в администрацию Пензы. Жители Кордона Студеного прекрасно понимают: угроза сноса реальна.

Представители Росреестра только начали проверку, она продлится до середины мая. Тогда и станет ясно, какая судьба уготована надворным постройкам.