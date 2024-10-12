На Окружной при проведении газосварочных работ загорелся гараж

12.10.2024 | 14:51

В субботу, 12 октября, в Пензе случился серьезный пожар. Очевидец выложил в сеть кадры, на которых в небо поднимается столб черного дыма.

«В Пензе на Окружной что-то горит в районе гаражей», - сообщил встревоженный автор.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности ЧП.

Сообщение о возгорании поступило дежурному в 9:29. На ликвидацию огня прибыли 5 человек личного состава на спецавтомобиле.

«Сгорели полы и имущество в металлическом гараже. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при проведении газосварочных работ», - рассказали в пресс-службе ведомства.

29 августа на Аустрина, 176Б, загорелся металлический склад со строительными материалами площадью 100 кв. м. На борьбу с огнем привлекалось 27 человек личного состава и 4 единицы техники. Очаг, предположительно, возник в плавильне, где растапливали битум.