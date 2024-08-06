Владельцам подземных гаражей не разрешат оформить землю над ними

06.08.2024 | 08:25

На обсуждение общественности предложен законопроект, касающийся владельцев гаражей. Он размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ связан с так называемой гаражной амнистией, согласно которой до 1 сентября 2026 года можно в упрощенном порядке бесплатно оформить в собственность земельный участок и расположенный на нем гараж, если он возведен до 30 декабря 2004 года.

Законопроект разграничивает понятия наземных и подземных гаражей и устанавливает, кто может стать владельцем земельного участка, на котором расположен гараж, а кто не имеет на это права.

Так, если крыша гаража находится над землей, он является наземным. Владелец такого строения может оформить участок в собственность.

«Собственникам наземных гаражей, являющихся объектами недвижимости, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации», - говорится в проекте закона.

Есть случаи, когда гараж, кроме крыши и стен, имеет еще подвальное помещение. В таком случае земля предоставляется для размещения наземной части.

Гаражи, полностью расположенные под земной поверхностью, являются подземными. Собственник подземного гаража или гаражного комплекса не будет иметь права на оформление в аренду или собственность земельного участка на поверхности. Для доступа в гараж возможно только установление сервитута.