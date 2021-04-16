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Общество

В условном пожаре в Александровке были «погибшие» и «обожженные»

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В четверг, 15 апреля, Пензенская область стала участницей 3-го этапа Всероссийского командно-штабного учения, на котором было отработано тушение пожаров. О том, как они проходили, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Согласно легенде учения на окраине села Александровка Бессоновского района загорелась сухая трава, затем огонь распространился на соседний лес и населенный пункт. Площадь низового пожара составила 26 га, пламя охватило 5 домов и 8 надворных построек, погибли 5 человек, ожоги кожи и верхних дыхательных путей получили 7 сельчан. Огонь продолжал стремительно распространяться.

На место условного загорания прибыли сотрудники и техника Бессоновского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные провели разведку, а затем приступили к защите уцелевших домов от огня и тушению пожара.

На помощь пришли аэромобильная группировка главного управления МЧС региона, Пензенский пожарно-спасательный центр, лесная охрана и службы жизнеобеспечения.

Александровку опахали, население эвакуировали и переместили в пункт временного размещения. Медики оказали пострадавшим помощь.

«Учения еще раз показали готовность всех сил и средств к реагированию на любые чрезвычайные ситуации», - подвел итог начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

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Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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