Выплаты детям от 3 до 7: в системе произошел сбой

15.04.2021 | 11:14

Жители Пензенской области, получающие выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, столкнулись с последствиями технического сбоя. Об этом сообщил врио министра труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан в своем Instagram-аккаунте.

«В связи с техническим сбоем ведомственной информационной системы в ночные часы 15.04.2021 ошибочно произошла массовая рассылка уведомлений гражданам о принятии к рассмотрению заявлений на предоставление ежемесячной выплаты на ребенка», - пояснил он.

Сообщения на электронную почту получили граждане, которые подавали заявление на пособие в 2020 году.

«Приносим свои извинения. Над проблемой работают специалисты. В ближайшее время технические неисправности будут устранены», - заверил Качан.