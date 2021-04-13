103 населенных пункта Пензенской области находятся в зоне риска

13.04.2021 | 17:40

Во вторник, 13 апреля, Пензенская область присоединилась к стартовавшему всероссийским командно-штабным учениям по отработке безопасного пропуска весеннего половодья, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров..

Учение пройдет с 13 по 15 апреля в три этапа.

На первом этапе провели смотр готовности оперативной группы и аэромобильной группировки. Также прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором рассматривались две основные темы - организация пляжей и обеспечение безопасности в пожароопасный период.

В преддверии купального сезона руководителям органов власти рекомендовано оборудовать не менее 1 муниципального пляжа, организовать акции по обучению детей плаванию, постоянно проводить профилактическую работу с населением.

В связи с потеплением в Пензенской области резко возросла вероятность возникновения ландшафтных пожаров.

В зонах повышенного риска находится 103 населенных пункта, в которых насчитывается 58 079 домов и 652 839 жителей, а также 72 территории садоводства и огородничества, 23 места отдыха и оздоровления детей, 3 учреждения уголовно-исполнительной системы, 1 объект энергетики и 15 иных объектов экономики.

В целях профилактики пожаров соответствующим службам даны поручения.

«На втором и третьем этапе учений будут проводиться практические мероприятия. Просим граждан соблюдать спокойствие», - обращается к гражданам пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.