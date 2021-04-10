День плавания объединил юных пензенцев разного возраста

10.04.2021 | 17:00

В Пензенской области в формате открытых соревнований, посвященных Герою России летчику-космонавту Александру Самокутяеву, провели Единый день плавания. На водные дорожки школьных бассейнов и крупных дворцов спорта вышли ребята разных возрастных групп.

Бассейн пензенской школы № 58 отремонтировали несколько лет назад, и теперь на его базе уроки физкультуры проводят ежедневно. По программе, занятия на воде начинаются с 2-го класса.

«Здоровье большое, закаляет и осанку держит», - мотивировал ученик Сергей Рыбаков.

«Дети приходят все разной подготовки. Умеющих держаться и тем более плавать - единицы, практически 5-6%. Остальных приходится обучать с азов», - констатировал инструктор физической культуры школы № 58 г. Пензы Валерий Шестиреков.

В большое плавание, по замечанию школьного инструктора с 40-летним стажем, уходят немногие.

Группа дошколят под руководством тренера дворца спорта «Сура» Олега Евстигнеева выполняла задания, уверенно чувствуя себя на воде.

Главная награда всем - здоровье.