Общество

День плавания объединил юных пензенцев разного возраста

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В Пензенской области в формате открытых соревнований, посвященных Герою России летчику-космонавту Александру Самокутяеву, провели Единый день плавания. На водные дорожки школьных бассейнов и крупных дворцов спорта вышли ребята разных возрастных групп.

Бассейн пензенской школы № 58 отремонтировали несколько лет назад, и теперь на его базе уроки физкультуры проводят ежедневно. По программе, занятия на воде начинаются с 2-го класса.

«Здоровье большое, закаляет и осанку держит», - мотивировал ученик Сергей Рыбаков.

«Дети приходят все разной подготовки. Умеющих держаться и тем более плавать - единицы, практически 5-6%. Остальных приходится обучать с азов», - констатировал инструктор физической культуры школы № 58 г. Пензы Валерий Шестиреков.

В большое плавание, по замечанию школьного инструктора с 40-летним стажем, уходят немногие.

Группа дошколят под руководством тренера дворца спорта «Сура» Олега Евстигнеева выполняла задания, уверенно чувствуя себя на воде.

Главная награда всем - здоровье.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

посвященных Герою России летчику-космонавту Александру Самокутяеву,
Так он вроде живой или уже умер?

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