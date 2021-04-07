Общество

Стало известно, как жители области оценили состояние своего здоровья

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В среду, 7 апреля, во Всемирный день здоровья, Пензастат обнародовал данные о выборочном наблюдении за самочувствием жителей региона.

В 2020 году специалисты опросили 1 347 респондентов (1 303 - в 2019-м) старше 15 лет и попросили их дать оценку состоянию своего здоровья.

Как о хорошем и очень хорошем о нем отозвались 51,3% жителей области (49,9% - в 2019 году), как об удовлетворительном - 39,7% (40,4%), как о плохом и очень плохом - 9% (9,3%).

Не смогли оценить свое здоровье 0,2% опрошенных.

Кроме того, в Пензастате рассказали о количестве некурящих жителей. Специалисты насчитали 64,1% мужчин, отказавшихся от табака, и 94,1% женщин.

«По числу некурящих в рейтинге регионов РФ область находится на 13-м месте, а среди регионов ПФО - на 4-м», - отметили в Пензастате.

Из-за пандемии коронавируса в России продолжительность здоровой жизни сократилась на 1,4 года: с 60,3 до 58,9.

В Пензенской области этот показатель снизился незначительно - на 0,4 года: с 58,8 до 58,4.

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Гость||

Кому наше здоровье нужно? Вон мигрантов миллион ждут, молодых и здоровых.А вы канючим, то таблетки нам, то анализы. Уморить "новичком" да и дело с концом.

Гость||

Враньё! Никто меня не спрашивал!

Гость||

Вырубайте отопление!

Гость||

Пенза город контрастов.

Гость||

Во-о-от! Здоровье граждан очень важно, а не здоровье очень доходно!

Гость||

А доктора теперь кто? У них у всех практически купленные дипломы, в курилках учились. Моя знакомая в ступор вводит докторов когда задаёт профессиональные вопросы. А другая про новеньких медсестёр рассказывает, что элементарных вещей не знают, лекарства путают, и это в больнице. Медики (не все конечно) ещё быстрее угробят. А что у нас фальсификата полно, и говорить нечего.

Гость||

В том году в возрасте 37 лет пережил инфаркт, врачи в шоке были, так как не пью и не курю ещё и спортом немного занимался, после реанимации увидел что с инфарктом народу просто море поступает и средний возраст 50, а сколько до больницы не доехало.

Имя: Гость
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