Стало известно, как жители области оценили состояние своего здоровья

07.04.2021 | 17:14

В среду, 7 апреля, во Всемирный день здоровья, Пензастат обнародовал данные о выборочном наблюдении за самочувствием жителей региона.

В 2020 году специалисты опросили 1 347 респондентов (1 303 - в 2019-м) старше 15 лет и попросили их дать оценку состоянию своего здоровья.

Как о хорошем и очень хорошем о нем отозвались 51,3% жителей области (49,9% - в 2019 году), как об удовлетворительном - 39,7% (40,4%), как о плохом и очень плохом - 9% (9,3%).

Не смогли оценить свое здоровье 0,2% опрошенных.

Кроме того, в Пензастате рассказали о количестве некурящих жителей. Специалисты насчитали 64,1% мужчин, отказавшихся от табака, и 94,1% женщин.

«По числу некурящих в рейтинге регионов РФ область находится на 13-м месте, а среди регионов ПФО - на 4-м», - отметили в Пензастате.

Из-за пандемии коронавируса в России продолжительность здоровой жизни сократилась на 1,4 года: с 60,3 до 58,9.

В Пензенской области этот показатель снизился незначительно - на 0,4 года: с 58,8 до 58,4.