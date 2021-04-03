Юрию Лаптеву вручили орден «За заслуги перед Пензенской областью»

03.04.2021 | 16:25

В субботу, 3 апреля, исполнилось 75 лет почетному гражданину Пензы и области, Сердобска и Сердобского района, заслуженному врачу РСФСР Юрию Лаптеву.

Юбиляра поздравили временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин и главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков.

Гости отметили заслуги Юрия Александровича перед Пензенской областью. Он прошел трудовой путь от руководителя сельской амбулатории до заместителя губернатора - министра здравоохранения региона.

Олег Мельниченко назвал огромным вклад, который Юрий Лаптев внес в развитие системы здравоохранения региона. При его непосредственном руководстве были построены онкологический диспансер, хирургический корпус областной больницы им. Н. Н. Бурденко, областной диагностический корпус, вводились в эксплуатацию участковые, центральные районные больницы и поликлиники, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. При активном содействии Юрия Лаптева на НПП «МедИнж» начался выпуск искусственных клапанов сердца.

В апреле 2002 года Юрий Лаптев был избран заместителем председателя регионального Заксобра, где возглавлял комиссию по труду и социальной политике, принимал участие в разработке и принятии большинства законопроектов в сферах здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, спорта.

Валерий Лидин отметил: «Опыт и знания, умение сосредоточить усилия на решении главных задач, определить перспективные направления деятельности позволили Юрию Александровичу существенно развить сеть медицинских учреждений. Опыт руководящей работы пригодился ему и в дальнейшем, когда он перешел трудиться в высшие исполнительные органы государственной власти Пензенской области».

«Первые лица региона пожелали Юрию Лаптеву крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, а также вручили удостоверение и орден «За заслуги перед Пензенской областью» II степени, поздравительные адреса и памятные подарки», - сообщили в пресс-службе Заксобра.