Пензенцу объяснили, почему не все такси белого цвета

12.03.2024 | 15:08

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель Пензы, которого вводит в недоумение отсутствие единообразия в расцветке такси.

«У нас же приняли закон про такси белого цвета. Почему же я вижу и желтые, и синие автомобили, и даже непонятного из-за старости цвета авто?» - задал он вопрос.

Закон, на который ссылается горожанин, был принят региональным Заксобром 21 апреля 2023 года. «Легковое такси должно иметь белую цветовую гамму кузова», - говорится в нем.

Закон вступил в силу с 1 сентября 2023-го. В нем есть еще один пункт: требования к цветовой гамме кузова такси не применяются до этой даты.

«Легковые такси, разрешения на которые получены до 1 сентября 2023 года, продолжат осуществлять перевозки вне зависимости от цветовой гаммы кузова», - говорится в ответе, который дали редакции в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

В ведомстве также указали, что сейчас в регионе зарегистрировано 4 540 автомобилей такси, 2 630 из них (58%) белые. На момент принятия закона таких было только 43%.