Сетевое издание|18+|Вторник|12 мар 2024|16:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцу объяснили, почему не все такси белого цвета

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель Пензы, которого вводит в недоумение отсутствие единообразия в расцветке такси.

«У нас же приняли закон про такси белого цвета. Почему же я вижу и желтые, и синие автомобили, и даже непонятного из-за старости цвета авто?» - задал он вопрос.

Закон, на который ссылается горожанин, был принят региональным Заксобром 21 апреля 2023 года. «Легковое такси должно иметь белую цветовую гамму кузова», - говорится в нем.

Закон вступил в силу с 1 сентября 2023-го. В нем есть еще один пункт: требования к цветовой гамме кузова такси не применяются до этой даты.

«Легковые такси, разрешения на которые получены до 1 сентября 2023 года, продолжат осуществлять перевозки вне зависимости от цветовой гаммы кузова», - говорится в ответе, который дали редакции в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

В ведомстве также указали, что сейчас в регионе зарегистрировано 4 540 автомобилей такси, 2 630 из них (58%) белые. На момент принятия закона таких было только 43%.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте