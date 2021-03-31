В центре Пензы станет меньше бесплатных парковочных мест

31.03.2021 | 10:32

В центре Пензы не будут создавать бесплатные парковочные места для автомобилей. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Лузгин во время пресс-конференции в среду, 31 марта.

В рамках реконструкции верхнюю часть улицы Московской планируют сделать пешеходной. Однако создавать альтернативные стоянки, которые заменят имеющиеся там парковочные места, не собираются.

По словам Андрея Лузгина, вопросы, должны ли места для машин быть в шаговой доступности от всех учреждений и должны ли они быть бесплатными, всегда вызывают споры.

Сейчас в центре Пензы достаточно альтернативных парковок - правда, в отличие от мест на Московской, они платные. Горожане пользуются ими неохотно.

«У нас полупустой паркинг на улице Кураева и абсолютно пустая стоянка под окнами городской администрации», - констатировал мэр.

Он добавил, что город будет двигаться в направлении развития общественного транспорта и сокращения использования личных авто.

«Если спросить бизнес, эффективно ли организована стоянка в верхней части Московской, все скажут нет. Там паркуются те, кто приехал на работу и бросил автомобиль на целый день», - пояснил Лузгин.

Теперь сотрудники магазинов и организаций в верхней части Московской лишатся такой возможности.

«Больше бесплатных мест в центре мы создавать не планируем», - резюмировал Лузгин.