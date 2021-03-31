Общество

В центре Пензы станет меньше бесплатных парковочных мест

Печать

В центре Пензы не будут создавать бесплатные парковочные места для автомобилей. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Лузгин во время пресс-конференции в среду, 31 марта.

В рамках реконструкции верхнюю часть улицы Московской планируют сделать пешеходной. Однако создавать альтернативные стоянки, которые заменят имеющиеся там парковочные места, не собираются.

По словам Андрея Лузгина, вопросы, должны ли места для машин быть в шаговой доступности от всех учреждений и должны ли они быть бесплатными, всегда вызывают споры.

Сейчас в центре Пензы достаточно альтернативных парковок - правда, в отличие от мест на Московской, они платные. Горожане пользуются ими неохотно.

«У нас полупустой паркинг на улице Кураева и абсолютно пустая стоянка под окнами городской администрации», - констатировал мэр.

Он добавил, что город будет двигаться в направлении развития общественного транспорта и сокращения использования личных авто.

«Если спросить бизнес, эффективно ли организована стоянка в верхней части Московской, все скажут нет. Там паркуются те, кто приехал на работу и бросил автомобиль на целый день», - пояснил Лузгин.

Теперь сотрудники магазинов и организаций в верхней части Московской лишатся такой возможности.

«Больше бесплатных мест в центре мы создавать не планируем», - резюмировал Лузгин.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
penzainform.ru||

В центре Пензы не будут создавать бесплатные парковочные места для автомобилей. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Лузгин во время пресс-конференции в среду, 31 марта.

В рамках реконструкции верхнюю часть улицы Московской планируют сделать пешеходной. Однако создавать альтернативные стоянки, которые заменят имеющиеся там парковочные места, не собираются.

По словам Андрея Лузгина, вопросы, должны ли места для машин быть в шаговой доступности от всех учреждений и должны ли они быть бесплатными, всегда вызывают споры.

Сейчас в центре Пензы достаточно альтернативных парковок - правда, в отличие от мест на Московской, они платные. Горожане пользуются ими неохотно.

«У нас полупустой паркинг на улице Кураева и абсолютно пустая стоянка под окнами городской администрации», - констатировал мэр.

Он добавил, что город будет двигаться в направлении развития общественного транспорта и сокращения использования личных авто.

«Если спросить бизнес, эффективно ли организована стоянка в верхней части Московской, все скажут: нет. Там паркуются те, кто приехал на работу и бросил автомобиль на целый день», - пояснил Лузгин.

Теперь сотрудники магазинов и организаций в верхней части Московской лишатся такой возможности.

«Больше бесплатных мест в центре мы создавать не планируем», - резюмировал Лузгин.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

Ну правильно, Саню с Даней-то не задержали. Бизнес процветает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

У нас полупустой паркинг на улице Кураева и абсолютно пустая стоянка под окнами городской администрации
Потому что ПЛАТНЫЕ!!! Сами народ к нарушениям ПДД подталкиваете!

Гость||

Нормальное решение, как в цивилизованных странах.

Гость||

Налог транспортный хорошо зато собирать.

Гость||

Гость писал(a):

Сами народ к нарушениям ПДД подталкиваете!
Это пока вас не штрафуют за парковку...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

абсолютно пустая стоянка под окнами городской администрации», - констатировал мэр.
Потому что все сотрудники городской администрации ставят свои авто у Современника, на стоянке у ДВС Сура из-за чего посетителям бассейна свои машины ставить некуда. Вот и обяжи всех своих работников ставит на платную стоянку, которая под вашими окнами

Гость||

Все правильно делают, европейский путь, куда ставить по правилам свой ненаглядный чермет забота только его хозяина. Невозможно смотреть на свалку кредитных помоек в центре города. Садитесь на велосипеды жиртресты, ходите пешком больше

Гость||

Разбежится весь бизнес от туда, потому что людям не удобно будет!

Гость||

Респект Лузгину.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|31.03.2021 10:54|

Ну правильно, Саню с Даней-то не задержали. Бизнес процветает.

Вот Лузгин на них и работает. Семейный бизнес нужно поддерживать.

Гость||

Да,что вы ноете,на бензин денег ежедневно не жалко,а 100 р за парковку,жалко.Сигареты по 150 р,не жалко,а тут,да вы что

Гость||

Гость писал(a):

Нормальное решение, как в цивилизованных странах.
Вот именно, что КАК. У нас-то нет цивилизации, но, КАК

Гость||

Предлагаю увеличить налог на транспорт и парковки не только в центре но и во дворах сделать платными. Сразу появятся деньги в бюджете на отличный общественный транспорт, с кондиционером который работает летом и печкой которая греет зимой. Таким количеством личного транспорта уже засрали весь город. Люди в Европе живущие в таких минигородах давно на велосипедах ездят на работу и обратно. А уж наше нищее население вообще не понятно зачем понабрали столько машин в кредит, идиоты.

Гость||

При чем здесь транспортный налог,налоги платятся за любую( нау роскошь квартиры,дачи,вклады,машины)Почему только владельцы авто плачут,что платят налоги,за квартиры мы тоже платим бешеный налог,и я не хочу ,что бы ваши машины вонючки стояли под моими окнами,купили машину купите и гараж или парковочное место

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте