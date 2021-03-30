В пензенском КИМе подвели итоги года борьбы с коронавирусом

30.03.2021 | 11:01

Во вторник, 30 марта, Пензенский областной клинический центр спецвидов медпомощи отмечает особую дату - исполнился год с того дня, как КИМ начал работать в режиме COVID-19.

«30 марта 2020 года в лаборатории было выполнено первое исследование биологического материала на выявление вируса SARS CoV-2 методом ПЦР. За год было проведено 162 950 исследований», - сообщили в медицинском учреждении.

За это время в лаборатории появилось современное оборудование (ламинарные боксы, автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот, термоциклеры для проведения ПЦР, автоматический анализатор гемостаза, автоматические гематологические анализаторы, анализатор газов крови и электролитов, рециркуляторы, холодильные камеры для хранения тест-систем).

С 8 мая исследования на коронавирус, проводимые в лаборатории центра, стали считаться окончательными и не требующими подтверждения в лабораториях Роспотребнадзора.

«Мы многому научились и многое поняли за этот год. Что нет ничего дороже человеческой жизни! Что вместе мы можем многое! Что все познается в сравнении! Что нужно беречь друг друга! Что нужно ценить каждый прожитый день!» - подчеркнули в учреждении.

По данным на 29 марта, с начала пандемии в регионе подтверждено 41 818 случаев коронавируса. 38 651 пациент выздоровели, 526 ушли из жизни.