Общество

Озвучена статистика «семейных» преступлений против детей

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В приоритетах работы уполномоченного по защите прав ребенка в Пензенской области Елены Столяровой остаются вопросы безопасности жизни и здоровья детей. Об этом она доложила на сессии регионального Заксобра в четверг, 25 марта.

Елена Столярова рассказала, что, по данным УМВД, в 2020 году было зарегистрировано 221 насильственное преступление в отношении несовершеннолетних, из них 32 совершили родители. Пострадали 199 детей и подростков.

В 125 случаях преступления были совершены в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних. Причем в 9 из них виновными оказались члены семьи.

По мнению уполномоченного, в каждом случае необходимо не только анализировать условия жизни семьи, но и составлять психологический портрет преступника.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

бласти Елены Столяровой остаются вопросы безопасности жизни и здоровья детей
Маршрутки сейчас особенно грязные.

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