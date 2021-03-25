Озвучена статистика «семейных» преступлений против детей

25.03.2021 | 11:54

В приоритетах работы уполномоченного по защите прав ребенка в Пензенской области Елены Столяровой остаются вопросы безопасности жизни и здоровья детей. Об этом она доложила на сессии регионального Заксобра в четверг, 25 марта.

Елена Столярова рассказала, что, по данным УМВД, в 2020 году было зарегистрировано 221 насильственное преступление в отношении несовершеннолетних, из них 32 совершили родители. Пострадали 199 детей и подростков.

В 125 случаях преступления были совершены в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних. Причем в 9 из них виновными оказались члены семьи.

По мнению уполномоченного, в каждом случае необходимо не только анализировать условия жизни семьи, но и составлять психологический портрет преступника.