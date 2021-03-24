Общество

В пензенском ПФР изменился номер телефона контактного центра

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Телефон контакт-центра отделения ПФР Пензенской области прекратил свою работу. Об этом в среду, 24 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь для консультации жители региона смогут позвонить по номеру 8-800-600-07-19. Звонок будет бесплатным.

Пензенцам ответят на вопросы справочного характера. Если предоставить кодовое слово, то можно получить консультацию, касающуюся индивидуального лицевого счета и выплат.

Кодовое слово вводится через личный кабинет на сайте ПФР. Пользователь выбирает опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности» и задает нужное сочетание букв и (или) цифр.

При необходимости кодовое слово меняется.

«Область включена в пилотный проект по эксплуатации Единого контакт-центра, состоящего из нескольких структур. Жителей ожидает обновленная система консультирования по телефону. Каждый гражданин, обратившийся по бесплатному номеру 8-800-600-07-19, примет участие в этом масштабном проекте и сможет оценить доступность и качество предоставления консультаций по телефону», - добавили в пресс-службе регионального ПФР.

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