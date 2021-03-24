В Пензе улица Озерная стала похожа на водоем

24.03.2021 | 18:26

Не зря улицу назвали Озерной. Она уже выглядит как озеро. Снег тает, жидкость льется во дворы. Въезжающие машины могут считаться амфибиями.

Озерная в числе первых ощутила силу весеннего подтопления. Улица расположена в Засечном, на границе с Пензой. Она находится в ложбине. После ремонта дорог - городской Петровской и сельской Мясницкой - Озерная оказалась еще на уровень ниже и всякий раз попадает под удар дождевой воды и тающего снега. В этом году ей достается сполна.

«Будет температура плюсовая ночью, и все поплывет здесь», - рассказал местный житель Александр.

«Сейчас с утра - это только начало. К вечеру у меня почти до крыльца во дворе дошла. Я насосом качаю, как-то спасаюсь», - отметил местный житель Дмитрий.

На Петровской должны быть колодцы, которые могли бы принять хоть часть воды, только они замерзли или занесены. Снегоуборочной технике не удалось подобраться, поскольку пензенцы постоянно ставят там машины.

«Мы в воскресенье откачивали воду, в понедельник откачивали, привезли мешков 20 с песком, сбили поток с Петровского, чтобы вода не направлялась на Озерную. На данный момент насос работает там, приобретаем помпу помощнее», - сообщил глава администрации Засечного сельсовета Василий Мосягин.

Глобальная спасательная операция на Озерной намечена на субботу, 27 марта.