Общество

В Пензе улица Озерная стала похожа на водоем

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Не зря улицу назвали Озерной. Она уже выглядит как озеро. Снег тает, жидкость льется во дворы. Въезжающие машины могут считаться амфибиями.

Озерная в числе первых ощутила силу весеннего подтопления. Улица расположена в Засечном, на границе с Пензой. Она находится в ложбине. После ремонта дорог - городской Петровской и сельской Мясницкой - Озерная оказалась еще на уровень ниже и всякий раз попадает под удар дождевой воды и тающего снега. В этом году ей достается сполна.

«Будет температура плюсовая ночью, и все поплывет здесь», - рассказал местный житель Александр.

«Сейчас с утра - это только начало. К вечеру у меня почти до крыльца во дворе дошла. Я насосом качаю, как-то спасаюсь», - отметил местный житель Дмитрий.

На Петровской должны быть колодцы, которые могли бы принять хоть часть воды, только они замерзли или занесены. Снегоуборочной технике не удалось подобраться, поскольку пензенцы постоянно ставят там машины.

«Мы в воскресенье откачивали воду, в понедельник откачивали, привезли мешков 20 с песком, сбили поток с Петровского, чтобы вода не направлялась на Озерную. На данный момент насос работает там, приобретаем помпу помощнее», - сообщил глава администрации Засечного сельсовета Василий Мосягин.

Глобальная спасательная операция на Озерной намечена на субботу, 27 марта.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Сынок арестованного губернатора эти вопросом рулит.Это через его контору баблишко качают на эти проблемы.

Гость||

На Ростовской аналогично

Гость||

Гость писал(a):

баблишко качают на эти проблемы.
На какие проблемы, простите? Что Озёрная в низине построилась нахаловкою?

Гость||

Так такие проблемы не только в низинах а по всему городу.

Гость||

Гость писал(a):

Так такие проблемы не только в низинах а по всему городу.
И что? Из-за пары недель весенних паводков, надо теперь город перенести в другое место? Вы чего хотите-то, моя прелесть?

Имя: Гость
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