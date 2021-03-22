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Общество

Школьников Каменского района могли накормить небезопасными продуктами

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В Каменском районе выявили нарушения в организации питания в школах. Сотрудники прокуратуры проверили не только образовательные учреждения, но и местное АУ «Комбинат питания».

Так, на предприятии обнаружили 34 пачки какао-порошка массой 100 г. Срок годности продукта истек 10 дней назад. Уже месяц нельзя было использовать в пищу и кондитерскую начинку «Сгущенка вареная с сахаром» (26 кг).

В холодильнике сотрудники надзорного органа нашли 59 куриных яиц без информации для идентификации продукта, на складе - 150 кг изюма и 160 кг кураги, на которые не было документов, подтверждающих безопасность.

«Установлены нарушения при организации в АУ «Комбинат питания» санитарно-противоэпидемических мероприятий: не организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу (термометрия), во время проведения проверки в учреждение заходили сотрудники, термометрия которым не проводилась, непосредственно в цехах отсутствовали дезинфицирующие средства», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также сотрудники надзорного органа побывали в школе села Кикино. Там на овощном складе хранилось 90 куриных яиц, а в пищеблоке - говядина. И то, и другое было просрочено.

Сотрудники школы не смогли предъявить сопроводительные документы на апельсины и яблоки, картофель, капусту, лук и морковь.

«Отсутствовала маркировка на тушки кур, говядину, фарш куриный, яйцо, сыр, рыбу свежемороженую минтай. На них имелись только ветеринарные свидетельства», - добавила Светлана Артамонова.

Руководителям учреждений внесли представления об устранении нарушений. В отношении допустивших их сотрудников возбудили административные дела.

Пока акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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Гость||

Просроченное яйцо и говядина - это серьезно.

Гость||

Вот что значит помог СКР

Гость||

В кикино вообще директор барыжит водкой и сомагоном, как Белозерцев, никого не боится

Гость||

В кикино клан.. Подростков сраивает, магазин директора школы работает круглосуточно, барышит пивком и водкой.. Когда уже будет контроль? Власти не решают ничего, только Москва может помочь.. Помогите детям.. Контрольную закупки и усё..

Гость||

Это похоже на диверсию! Хотят умышленно травить будущее поколение России.

Гость||

Гость писал(a):

Это похоже на диверсию! Хотят умышленно травить будущее поколение России.
похоже на разгильдяйство

Гость||

Гость писал(a):

Это похоже на диверсию! Хотят умышленно травить будущее поколение России.
похоже на разгильдяйство

Гость||

150 кг изюма и 160 кг кураги- это что вообще? На какой период? Сколько и как эти сухофрукты будут храниться? Или деток вместо овощей и круп кормили только этим?

Гость||

какой же бардак! и главное никого не наказывают!

Имя: Гость
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