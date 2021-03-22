Школьников Каменского района могли накормить небезопасными продуктами

22.03.2021 | 17:31

В Каменском районе выявили нарушения в организации питания в школах. Сотрудники прокуратуры проверили не только образовательные учреждения, но и местное АУ «Комбинат питания».

Так, на предприятии обнаружили 34 пачки какао-порошка массой 100 г. Срок годности продукта истек 10 дней назад. Уже месяц нельзя было использовать в пищу и кондитерскую начинку «Сгущенка вареная с сахаром» (26 кг).

В холодильнике сотрудники надзорного органа нашли 59 куриных яиц без информации для идентификации продукта, на складе - 150 кг изюма и 160 кг кураги, на которые не было документов, подтверждающих безопасность.

«Установлены нарушения при организации в АУ «Комбинат питания» санитарно-противоэпидемических мероприятий: не организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу (термометрия), во время проведения проверки в учреждение заходили сотрудники, термометрия которым не проводилась, непосредственно в цехах отсутствовали дезинфицирующие средства», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также сотрудники надзорного органа побывали в школе села Кикино. Там на овощном складе хранилось 90 куриных яиц, а в пищеблоке - говядина. И то, и другое было просрочено.

Сотрудники школы не смогли предъявить сопроводительные документы на апельсины и яблоки, картофель, капусту, лук и морковь.

«Отсутствовала маркировка на тушки кур, говядину, фарш куриный, яйцо, сыр, рыбу свежемороженую минтай. На них имелись только ветеринарные свидетельства», - добавила Светлана Артамонова.

Руководителям учреждений внесли представления об устранении нарушений. В отношении допустивших их сотрудников возбудили административные дела.

Пока акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.