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Общество

В МЧС рассказали, какими должны быть места крещенских купаний

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В региональном ГУ МЧС готовятся к Крещению. Поступило 32 заявки на организацию купелей на реках и водоемах и 45 - на родниках. Желающие окунуться в крещенскую купель должны уточнить место ее расположения в администрации своего района.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в областном центре санкционированных мест купания нет.

В пресс-службе регионального управления МЧС напомнили, что в связи сложной эпидемиологической обстановкой и действием режима повышенной готовности управление Роспотребнадзора рекомендует в этом году воздержаться от обряда омовения. Однако безопасность на всех возможных местах купания будет обеспечиваться в полном объеме.

В крещенскую ночь на официальных иорданях дежурят сотрудники ГИМС, спасатели, медики и полиции. Но и в местах возможного несанкционированного купания также будут выставлены посты безопасности.

Дно акватории должно иметь постепенный скат без уступов до глубины 1,5 метра и очищено от водных растений, коряг, стекла, камней. Купель оборудуют деревянным коробом, чтобы исключить уход человека под лед, и двумя удобными сходами: с одной стороны - для спуска, с другой - для выхода.

Зрители находятся на берегу, а купающиеся заходят в воду по очереди. Толщина льда в месте расположения проруби должна быть не менее 25 см. Если она меньше 20 см, то сход в воду располагается у берега и огораживается. На берегу должны стоять вагончик или палатка для обогрева и переодевания. А после окончания купания организация, ответственная за купания, должна убрать отходы и вывезти их до 9:00.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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