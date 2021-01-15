Пензенцам рассказали о расследовании возгораний в «Доме книголюба»

15.01.2021 | 10:31

О пожарах в известном всем жителям «Доме книголюба», расположенном в историческом здании на улице Куйбышева, 20, шла речь на брифинге представителей ГУ МЧС России по Пензенской области, состоявшемся в пятницу, 15 января.

Заместитель начальника ведомства Дмитрий Закаткин напомнил, что первый пожар произошел 5 октября 2020 года, второй - 9 января 2021-го. Оба возгорания случились ночью: первое - в 1:34, второе - в 3:14. После первого же ЧП «Дом книголюба» перестал функционировать в качестве ресторана.

В обоих случаях причиной пожаров стало занесение источника открытого пламени, то есть поджог.

Назначена пожарно-техническая экспертиза, материалы направлены в лабораторию для исследования и вынесения заключения.

Материал по первому инциденту передан в полицию, проведен опрос свидетелей. Просмотрены и записи видеокамер, однако, к сожалению, участок, на котором расположен «Дом книголюба», не попал в поле их обзора. Владельцам здания рекомендовали установить собственную аппаратуру, однако решение остается за ними. По словам представителя собственника, строение не застраховано.