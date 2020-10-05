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Происшествия

На ул. Куйбышева в Пензе загорелся дом, удалось спасти женщину

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В воскресенье, 4 октября, на улице Куйбышева в Пензе загорелся дом № 20. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 1:34.

На ликвидацию пламени отправились 30 человек на 7 спецавтомобилях. Огонь охватил крышу здания общей площадью 250 квадратных метров, построенного из кирпича и дерева.

Обгорела обрешетка кровли на площади 15 квадратных метров и место над входом в дом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пожарным подразделениям удалось спасти из огня 70-летнюю женщину.

Сейчас в причинах и обстоятельствах возгорания разбираются специалисты.

Кадры с места ЧП появились в социальной сети «ВКонтакте» в группе «СОВА ПЕНЗА АВТО». На них видно, что пламя охватило торец здания.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

кому то земля в центре города понадобилась,началось выжигание

Гость||

Ресторан "дом книголюба"?

Гость||

Напротив этого дома собираются возвести еще один деревянный, якобы реставрировать.

Гость||

В Пензе восстановят старинный особняк, построенный в 1877 году

penzainform.ru 30.09.2020. Предполагается, что усадьбу восстановят на пустыре на Куйбышева, 19.

Гость||

Отжиг продолжается, просто пензючские чинуши сцыкуны, а путь Ростова и Воронежа манит

Имя: Гость
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