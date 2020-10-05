На ул. Куйбышева в Пензе загорелся дом, удалось спасти женщину

05.10.2020 | 09:32

В воскресенье, 4 октября, на улице Куйбышева в Пензе загорелся дом № 20. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 1:34.

На ликвидацию пламени отправились 30 человек на 7 спецавтомобилях. Огонь охватил крышу здания общей площадью 250 квадратных метров, построенного из кирпича и дерева.

Обгорела обрешетка кровли на площади 15 квадратных метров и место над входом в дом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пожарным подразделениям удалось спасти из огня 70-летнюю женщину.

Сейчас в причинах и обстоятельствах возгорания разбираются специалисты.

Кадры с места ЧП появились в социальной сети «ВКонтакте» в группе «СОВА ПЕНЗА АВТО». На них видно, что пламя охватило торец здания.