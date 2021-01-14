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Общество

Более 300 пензенцев прошли ревакцинацию от COVID-19

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В Пензенской области 334 человека полностью прошли процедуру вакцинации от коронавируса (получили оба компонента препарата). Данные на среду, 13 января, сообщили в региональном минздраве.

«Вакцина, которую мы используем, состоит из двух разных компонентов и вводятся они поэтапно. Обе формы используются для внутримышечных инъекций в дозировке 0,5 мл», - напомнила главный внештатный специалист по терапии и общеврачебному делу Министерства здравоохранения Пензенской области Елена Власова.

Промежуток между этапами составляет 21 сутки. Ревакцинации в настоящее время ожидают 885 жителей региона.

Противопоказаниями к вакцинации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания.

Не прививают детей до 18 лет (из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности в этой возрастной группе).

Не показана вакцинация и тем, кто в течение последних 6 месяцев перенес заражение COVID-19. Для тех, кто болел ранее, проводят тестирование на наличие антител.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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