Обозначены сроки выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет в январе

13.01.2021 | 14:05

Гражданам, получающим пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, деньги за январь будут перечислены по мере их поступления из федерального бюджета. Однако на сегодняшний день средства в регион еще не пришли.

Об этом в среду, 13 января, на своей странице в Instagram сообщил министр труда, социального развития и демографии Пензенской области Алексей Качан.

«Ожидается, что поступление начнется с 25 января. О начале федерального финансирования и перечислении выплаты на лицевые счета жители региона будут проинформированы через социальные сети и средства массовой информации», - добавил он.

Вопрос о выплатах детских пособий задают и пользователи соцсетей. «Кто знает, когда поступят детские?» - спрашивает одна из женщин.

«В январе всегда позже, хватит ныть. Бедные сотрудники соцзащиты, им постоянно названивают бестолковые мамашки», «В январе всегда бывают задержки из-за того, что много выходных было, сегодня только еще второй рабочий день», - объясняют ей комментаторы.

Также Алексей Качан напомнил, что размер текущей выплаты на детей этого возраста составит 5 001 руб. С 1 апреля он будет пересмотрен: система расчета станет трехступенчатой в зависимости от доходов семьи.

Апрельский перерасчет затронет и предыдущий период - январь, февраль и март. В новом размере выплату предполагается производить в мае, отметил Алексей Качан.