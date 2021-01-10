Детсад на улице Турищева в Заре готов принять воспитанников

10.01.2021 | 15:05

Еще не весь строительный мусор успели вывезти с территории будущего садика в микрорайоне Заря, остаются и некоторые надворные постройки. Но основные работы по возведению второго корпуса дошкольного учреждения завершены.

Совсем скоро здание передадут в ведение управления образования, и в этих стенах раздастся веселый детский смех или же плач.

Воспитывать здесь станут около 120 юных пензенцев.

Необходимость в увеличении мест в садике возникла давно. Основной корпус, рассчитанный на 170 малышей, перестал вмещать всех желающих.

В конце прошлого года губернатор Иван Белозерцев оценил ход строительства нового социально значимого объекта. Тогда подрядная организация вела отделочные работы в дошкольном учреждении, о появлении которого мечтали десятки молодых родителей из ближайших пятиэтажек и частного сектора.

«Активно сейчас идет застройка у многодетных семей на участках, которые выделялись. Они нам сразу же дают большое количество детей», - отметил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Фундамент под новый садик начали заливать в мае 2020-го. Помимо помещений для групп, в основном ясельных, проектом предусмотрены пищеблок, медпункт, хозбытовые площади, небольшой спортивный зал для занятий физической культурой и музыкальный класс.

Сумма муниципального контракта составила чуть больше 122 млн рублей. Это деньги из федерального и местного бюджетов. Здание построено, теперь главное - люди.

«Нужно сейчас уже заниматься параллельно, чтобы после ввода в эксплуатацию у нас не было большой паузы. Чтобы здесь были дети, которые могут быть только с педагогами, воспитателями», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев во время осмотра будущего дошкольного учреждения.

Мэр Андрей Лузгин ответил, что эту задачу обязательно решат. Согласно штатному расписанию, требуется 40 человек.

Всего в 2021 году на территории области должны открыть семь новых детских садов, включая дошкольное учреждение на улице Турищева в Пензе. Около 900 малышей смогут попробовать такие кулинарные изыски, как молоко с пенкой и манную кашу с комочками.