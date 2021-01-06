В Пензенской области разыскивают живших в осажденном Севастополе

06.01.2021 | 16:21

Отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области разыскиваются граждане, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя».

«Мы обращались в областной военкомат, в министерство труда, в Морское собрание Пензенской области и нигде такую информацию не получили. Если меня кто-то услышит и если на территории Пензенской области есть те, кто награжден таким знаком, убедительная просьба обратиться к нам», - сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Такие граждане теперь тоже имеют право на получение двух пенсий (при наличии инвалидности): страховой по старости и государственной. Соответствующий закон был подписан президентом в конце декабря 2020-го. Ранее привилегия распространялась на другие категории.

«Инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, которые имеют инвалидность от общего заболевания, семьи погибших военнослужащих, родители погибших военнослужащих и еще жители блокадного Ленинграда», - пояснила Любовь Евдокимова.

Вторая пенсия бывшим жителям осажденного Севастополя устанавливается в беззаявительном порядке с 1 октября 2020 года, но не ранее признания инвалидом.