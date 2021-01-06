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Общество

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции проверили состояние дорог

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Сотрудники Госавтоинспекции сменили жезлы на рулетки. На улицы города инспекторы ДПС вышли для того, чтобы проверить, в каком состоянии в зимнее время находятся дороги города. Основная задача - выявить точки, забытые сотрудниками обслуживающих организаций.

«Особое внимание уделяется недостаткам зимнего содержания улиц и дорог, выраженных наличием снежных ледяных отложений на проезжих частях, наличием снежных валов, сужающих проезжую часть, а также неудовлетворительным состоянием тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов», - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Сергей Потапов.

Из-за зимних осадков порой простаивают целые полосы. Обледенение, образование снежных гор может привести к дорожно-транспортным происшествиям и, как следствие, к травмам и человеческим жертвам.

«Ответственность за нарушение правил содержания улиц и автомобильных дорог предусмотрена частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наказание для юридического лица в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей», - пояснил Сергей Потапов.

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