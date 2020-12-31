Не унывают: Александр Никишин навестил пациентов КИМа

31.12.2020 | 13:39

В четверг, 31 декабря, министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин навестил пациентов клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

Вместе с главврачом Сергеем Рыбалкиным и его заместителем Джамилей Курмаевой он провел обход и пообщался с теми, кто сейчас проходит лечение в КИМе.

«Радует, что пациенты не унывают, встречают Новый год с боевым настроением, пониманием, что скоро они будут дома. Конечно, все они остаются в надежных руках медицинских работников, которые в эту ночь будут на своем рабочем месте оказывать необходимую медицинскую помощь», - отметил Александр Никишин.

Не остались без внимания и сотрудники учреждения. Министр поздравил их с наступающим праздником и передал подарки для 114 детей медиков, работающих в красной зоне.

В общей сложности праздничные наборы получит более 760 ребят, мамы или папы которых трудятся на передовой в борьбе с распространением коронавируса, уточнили в региональном минздраве.