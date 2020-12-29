Пензенских детей поздравляют с Новым годом через интернет

29.12.2020 | 18:34

Старики осваивают популярные мессенджеры. Дед Мороз поздравляет юных пензенцев с Новым годом посредством мобильной связи - к такому формату общения в 2020-м дети уже привыкли. Например, девятиклассник Кирилл знает, что такое дистанционное обучение, хотя, увидев на экране главного зимнего волшебника, разволновался так, что позабыл даже слова известной песни.

Зато Дед Мороз быстро приспособился к таким современным способам общения, как видеозвонок.

«Так а чего тут сложного? Понимаете, в нашей новогодней сказке ограничений нет. Будь ты далеко, будь ты близко - сказка, новогоднее поздравление, чудо найдут тебя. Мы, Дедушки Морозы со всей страны, будем поздравлять в онлайне, махать в окна домов», - отметил он.

В Пензе проходит акция «Новый год - в каждый дом». Детей медицинских работников, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и многих других ждет встреча с волшебником в красной шубе, путь даже и в интернете.

А вот подарки будут уже не виртуальными. Их доставят чуть позже.

«Все мы продолжаем верить в чудеса, несмотря на то что был действительно сложный год, связанный с эпидемиологической обстановкой. Нам, волонтерам, хотелось бы, чтобы праздник и чудо пришли в каждый дом», - прокомментировал директор Дома молодежи Сергей Зиновьев.