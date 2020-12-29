Детям из реабилитационного центра устроили новогодний праздник

29.12.2020 | 13:39

По инициативе членов ВПП «Единая Россия» Вадима Супикова и Сергея Егорова в театре юного зрителя прошло новогоднее представление для воспитанников областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, расположенного в поселке Кичкилейка Пензенского района.

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции традиционную елку заменили интерактивной сказкой «Как Волк год Быка спасал» (0+), а также спектаклем «Летучий корабль» (0+), поставленным в соответствии с федеральным партийным проектом «Культура малой родины».

«Благотворительные акции, направленные на улучшение условий пребывания в социальных центрах, проводятся по направлению «России важен каждый ребенок» партийного проекта «Крепкая семья». Наша общая задача - подарить детям сказку, новогоднее настроение и заветную встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. И, конечно, подарок», - отметил Вадим Супиков.