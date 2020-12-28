В Пензенской области мать оставила ребенка в такси в качестве залога

28.12.2020 | 10:34

Председатель пензенского областного отделения Российского детского фонда Мария Гаврюшина рассказала своим подписчикам в Facebook душераздирающую историю о 12-летней девочке, попавшей в сложную жизненную ситуацию.

«Ребенку 12 лет. Мама загуляла. Загуляла не на день. Ребенок в школу не идет. Не идет не потому, что лень, что проспал, что не хочется. Не идет, потому что надо кормить младшего ребенка 3 лет и следить за ним.

Ребенку 12 лет. Мама решила ехать на такси. Видимо, либо торопилась, либо любит комфорт. Но денег нет. А может, жалко. Оставила в залог ребенка и свалила...

Ребенку 12 лет. Она очень любит маму. И боится, что ее посадят, поэтому молчит.

Ребенку 12 лет. Умная. Но в школе тройки. Могло бы точно быть лучше, если бы было место и время учить уроки.

Девочку 12 лет несколько раз вернули маме. Все за сохранение семьи же. Да и мама же просит. Обещает. Хлопает кукольными глазами. Любит? Или рабочая дешевая сила нужна?

Есть ли правильное решение для этой ситуации? Я не знаю. Я просто сижу и ужасаюсь. Ребенку 12 лет. Как дочь моя.

Девочке 12 лет. Сколько еще времени пройдет, прежде чем пьяный отчим в пьяном угаре вернется домой, где нет пьяной жены... Что происходит в этом мире...» - написала Мария Гаврюшина.

Она уточнила, что мать получила новогоднюю выплату на младшего ребенка в размере 5 000 рублей и «опять ушла гулять». В настоящее время девочка находится в больнице. «Она сейчас изъята. Все в курсе. Вопрос решается», - добавила Мария Гаврюшина.

Публикацию прокомментировал и зампред регионального правительства Олег Ягов: «Ситуация сложная, находится на личном контроле. Буду благодарен всем за возможность спокойно, без громких обсуждений в интернете найти решение».