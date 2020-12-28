Сетевое издание|18+|Понедельник|28 дек 2020|12:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области мать оставила ребенка в такси в качестве залога

Печать

Председатель пензенского областного отделения Российского детского фонда Мария Гаврюшина рассказала своим подписчикам в Facebook душераздирающую историю о 12-летней девочке, попавшей в сложную жизненную ситуацию.

«Ребенку 12 лет. Мама загуляла. Загуляла не на день. Ребенок в школу не идет. Не идет не потому, что лень, что проспал, что не хочется. Не идет, потому что надо кормить младшего ребенка 3 лет и следить за ним.

Ребенку 12 лет. Мама решила ехать на такси. Видимо, либо торопилась, либо любит комфорт. Но денег нет. А может, жалко. Оставила в залог ребенка и свалила...

Ребенку 12 лет. Она очень любит маму. И боится, что ее посадят, поэтому молчит.

Ребенку 12 лет. Умная. Но в школе тройки. Могло бы точно быть лучше, если бы было место и время учить уроки.

Девочку 12 лет несколько раз вернули маме. Все за сохранение семьи же. Да и мама же просит. Обещает. Хлопает кукольными глазами. Любит? Или рабочая дешевая сила нужна?

Есть ли правильное решение для этой ситуации? Я не знаю. Я просто сижу и ужасаюсь. Ребенку 12 лет. Как дочь моя.

Девочке 12 лет. Сколько еще времени пройдет, прежде чем пьяный отчим в пьяном угаре вернется домой, где нет пьяной жены... Что происходит в этом мире...» - написала Мария Гаврюшина.

Она уточнила, что мать получила новогоднюю выплату на младшего ребенка в размере 5 000 рублей и «опять ушла гулять». В настоящее время девочка находится в больнице. «Она сейчас изъята. Все в курсе. Вопрос решается», - добавила Мария Гаврюшина.

Публикацию прокомментировал и зампред регионального правительства Олег Ягов: «Ситуация сложная, находится на личном контроле. Буду благодарен всем за возможность спокойно, без громких обсуждений в интернете найти решение».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — www.facebook.com/smspenza
0
0
0
0
 
Гость||

А Столярова дремлет? Не беспокойте женщину солидного возраста, чего ее напрягать, 200 тысяч оклад не повод поработать

Гость||

Столярова может в распределении кульков новогодних участвует?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мать получила новогоднюю выплату на младшего ребенка в размере 5 000 рублей
Вот результат бездумной экономической политики государства.

Нет, в СССР политика во многом была умнее в этом отношении.

Так вы только стимулирует всё новых халявщиков и маргиналов, алкашей и подобных.

Гость||

Идите в жопу с обсуждением семей кому и как и кого рожать . Чинушками нехэра не делающими за наши налоги озаботьтесь, жопрлизы, они работают наотштбись кладя на вас с перебором

Гость||

Очень жалко деток у таких горе мамаш!Дети умные-но какой пример они видят дома?

Гость||

Сколько ещё таких детей будет, пока государство алкашей и тунеядцев пособиями снабжать будет. Хватит давать пособия на детей! Мамаш обязать выходить на работу через 1,5 года, а при невыходе судить за тунеядство!

Гость||

Обычная история для скрепной раши, главное маткапитал получить...

Гость||

Так и будет, пока халява от государства идет. Дети, сделанные в пьяном угаре, все больные и с задержкой развития. Их не лечат, не развивают. Мамки ногти наращивает и за водкой бегают.

Гость||

водонаева была права...

Гость||

11:29 Если это обычная история скрепной раши,то какого лешего ты мгерыш в (этой раше) отираешься?иди лесом к своим 9кисейным берегам и молочным рекам)которые там вдалеке.где не скрепно,где печеньки дают.

Гость||

Довольно часто можно услышать фразу: если тебе не нравится жить здесь, так переезжай куда-нибудь, в другую страну.

Но, если в доме появляются крысы или тараканы, их морят, истребляют, а не покидают дом. Понял прыщавый мгериш?

Гость||

В раше полный развал не только в государственных органах, но прежде всего в семье...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте