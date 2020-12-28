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Общество

«МегаФон» определил, что смотрят пензенцы для новогоднего настроения

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По данным онлайн-кинотеатра «МегаФон ТВ», в 2020 году американская рождественская комедия «Один дома», выпущенная в 1990-м, обогнала в киночартах Пензенской области российский новогодний альманах «Елки».

Традиционно такие фильмы создают праздничную атмосферу. В текущем году новогоднее настроение очень актуально. Аналитики «МегаФон ТВ» прогнозируют, что количество пользователей приложения к концу 2020-го увеличится на четверть.

В топ-10 самых популярных новогодних фильмов, которые жители Пензенской области посмотрели в течение года, вошли зарубежные и российские семейные комедии, фантастика, мелодрамы. В первой десятке - «Один дома» и «Один дома - 2», «Елки» и культовый советский новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Кроме того, в топ вошли кинокартины «Рождество на двоих», «Отпуск по обмену», «Черное Рождество», «Чарли и шоколадная фабрика», «Здравствуй, папа, Новый год!», «Необыкновенная история на Рождество», «Рождество», фильмы серии «Елки».

Жители региона поднимают себе настроение просмотром не только полнометражных кинолент, но и сериалов, мультфильмов и телевизионных программ.

Главными телеканалами, которые смотрели пользователи «МегаФон ТВ» в новогодние каникулы 2020 года, были Первый, СТС и «Россия-1». Среди сериалов лидерами оказались «Фитнес», «Гранд» и «Игра престолов». А наиболее востребованными новогодними мультипликационными фильмами для детей, по данным сервиса, стали «Гринч», «Кошмар перед Рождеством» и «Рождественская история».

Специально к наступающему празднику «МегаФон ТВ» предложил к просмотру самые долгожданные премьеры этого года. Так, на сервисе стартовал показ фильма «Довод», который стал одним из главных рекордсменов в кинотеатрах России. Также пользователям доступна комедия «Непосредственно Каха», эксклюзивно в подписке START. Ближе к 31 декабря пензенцы смогут увидеть другие голливудские и отечественные премьеры.

Для желающих смотреть киноновинки, любимые фильмы и сериалы в течение всего наступающего года по выгодной стоимости сервис подготовил подписку на 2021 год за 2 021 рубль. В акции участвуют пакеты «Кино по подписке», START, More.tv, «Большой детский». При этом абоненты «МегаФона» экономят интернет-трафик при просмотре.

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