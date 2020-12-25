Пензенские дорожники готовятся к снегопаду и слабой метели

25.12.2020 | 14:32

Мэрия Пензы в очередной раз попросила автомобилистов не оставлять машины на обочине и не мешать спецтехнике, особенно когда на улице непогода.

В администрации уточнили, что в выходные, 26 и 27 декабря, прогнозируется умеренный и сильный снег, слабая метель. Ветер будет южным с переходом на юго-западный, скорость - до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха 26 декабря ночью составит -8...-13 °С, днем +1...-3 °С; 27 декабря - ночью -2...-7 °С, днем -3...+1 °С.

«Изменение погодных условий неблагоприятно скажется на функционировании объектов жизнеобеспечения, могут возникнуть затруднения в работе городского общественного транспорта, повреждения (обрыв) линий электропередач и связи, нарушения в системе ЖКХ, рост числа дорожно-транспортных происшествий и пострадавших граждан», - предупредили в пресс-службе мэрии.

Автовладельцев просят оставлять машины на специализированных стоянках и по возможности днем отказаться от поездок.

«При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно оповещать ЕДДС г. Пензы по телефонам: 05, 63-10-00, 63-10-03», - добавили в пресс-службе.