Мечты трех юных кузнечан исполнились на «Елке желаний»

25.12.2020 | 15:02

В пятницу, 25 декабря, Кузнецк присоединился к ежегодной всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В ней принял участие глава администрации Сергей Златогорский - он исполнил желания трех юных горожан.

«Диана Обухова мечтала получить в подарок на Новый год куклу-царевну Василису. Желание Софьи Никитиной - новый телефон. Руслан Ильясов мечтал о велосипеде. Мэр вручил желанные подарки и пожелал всего самого доброго», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

В преддверии Нового года всероссийский проект «Мечтай со мной» ежегодно организует благотворительную новогоднюю акцию «Елка желаний». Исполняются мечты тех, кому особенно нужна поддержка. Это сироты, оставшиеся без попечения родителей дети, дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями и с состоянием здоровья, угрожающем жизни, в возрасте от 3 до 17 лет.

Также в «Елке желаний» участвуют граждане старше 60 лет из двух последних категорий.