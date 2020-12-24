На Шуисте открылся новый магазин европейского уровня «Караван»

24.12.2020 | 17:28

Предновогодний подарок жителям микрорайона Шуист и не только: на улице Клары Цеткин группа компаний «Дионис» открыла магазин европейского уровня «Караван». Его визитной карточкой являются огромный ассортимент продукции, собственный производственный цех, в котором работает команда профессионалов.

В пекарне «Пан Калач» - всегда свежая, горячая выпечка.

Для тех, кто в силу занятости не готов стоять у плиты, «Караван» - настоящий помощник. Разнообразные салаты, голубцы, холодец, суши, несколько видов супов - все приготовлено с домашней заботой и теплотой. «Караван» предлагает услугу «полуфабрикаты под заказ клиента».

На прилавках - большой выбор мяса, копченая и свежая рыба (по желанию покупателя можно и живую выбрать), огромный ассортимент молочной продукции, а еще овощи, яркие и полезные для здоровья фрукты и ягоды.

«Все очень удобно! Отделы удобно устроены, все ровненько», - рассказала покупательница.

«Шикарный ассортимент, шикарное оформление. Очень приятно», - оценила пензячка.

Приглашенный на открытие магазина Дед Мороз поздравил жителей и гостей города Пензы с наступающим Новым годом и Рождеством и позвал за покупками в «Караван».

Магазин расположен на улице Клары Цеткин, 55. Работает с 8:00 до 23:00.