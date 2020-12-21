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Общество

В регионе число заражений коронавирусом превысило 24 000

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В понедельник, 21 декабря, в федеральном оперативном штабе сообщили о 190 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за сутки.

Общее число инфицированных в регионе достигло 24 058.

20 декабря специалисты подтвердили 189 случаев COVID-19, 19-го - 194, 18-го - 195.

С начала эпидемии коронавирус побороли и были выписаны 19 736 человек, скончались 293 (133 мужчины и 160 женщин). Возраст умерших - от 26 до 90 лет.

В области по-прежнему действуют ограничения, связанные с распространением коронавируса. Усилен контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, общественных местах, торговых центрах. Лицам старше 65 лет, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться на самоизоляции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

скончались 293 (133 мужчины и 160 женщин).
Это больше, чем от единойРоссия.

Гость||

Что за унылый пейзаж с разрухой на фото?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

скончались 293
у Росстата другие цифры вроде

Имя: Гость
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