В регионе число заражений коронавирусом превысило 24 000

21.12.2020 | 11:02

В понедельник, 21 декабря, в федеральном оперативном штабе сообщили о 190 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за сутки.

Общее число инфицированных в регионе достигло 24 058.

20 декабря специалисты подтвердили 189 случаев COVID-19, 19-го - 194, 18-го - 195.

С начала эпидемии коронавирус побороли и были выписаны 19 736 человек, скончались 293 (133 мужчины и 160 женщин). Возраст умерших - от 26 до 90 лет.

В области по-прежнему действуют ограничения, связанные с распространением коронавируса. Усилен контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, общественных местах, торговых центрах. Лицам старше 65 лет, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться на самоизоляции.