В Пензенской области выявили более 190 новых носителей коронавируса

17.12.2020 | 11:02

В четверг, 17 декабря, в Пензенской области зарегистрировали еще 193 носителя коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, размещенный российским оперативным штабом.

Суммарное число заразившихся COVID-19 с весны в регионе достигло 23 290.

Днем ранее было выявлено 188 новых случаев. Среди инфицированных оказалось пятеро детей в возрасте 3, 5, 10, 15 и 17 лет.

81 диагноз был поставлен в Пензе, 22 - в Никольском районе, по 14 - в Мокшанском и Пензенском. По 10 инфицированных в Исинском и Нижнеломовском, 9 - в Сердобском, 7 - в Земетчинском, по 5 - в Шемышейском и городе Заречном, 3 - в Бессоновском, по 2 - в Лунинском и Сосновоборском и по 1 - в Башмаковском и Каменском районах.

В тот же день стало известно об уходе из жизни двоих мужчин 51 года и 54 лет и молодой женщины 26 лет. С начала пандемии от COVID-19 умерли 283 человека.

«Выписан 121 пациент. Итого выздоровевших - 19 285», - сообщал накануне региональный оперштаб.