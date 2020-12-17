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Общество

В Пензенской области выявили более 190 новых носителей коронавируса

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В четверг, 17 декабря, в Пензенской области зарегистрировали еще 193 носителя коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, размещенный российским оперативным штабом.

Суммарное число заразившихся COVID-19 с весны в регионе достигло 23 290.

Днем ранее было выявлено 188 новых случаев. Среди инфицированных оказалось пятеро детей в возрасте 3, 5, 10, 15 и 17 лет.

81 диагноз был поставлен в Пензе, 22 - в Никольском районе, по 14 - в Мокшанском и Пензенском. По 10 инфицированных в Исинском и Нижнеломовском, 9 - в Сердобском, 7 - в Земетчинском, по 5 - в Шемышейском и городе Заречном, 3 - в Бессоновском, по 2 - в Лунинском и Сосновоборском и по 1 - в Башмаковском и Каменском районах.

В тот же день стало известно об уходе из жизни двоих мужчин 51 года и 54 лет и молодой женщины 26 лет. С начала пандемии от COVID-19 умерли 283 человека.

«Выписан 121 пациент. Итого выздоровевших - 19 285», - сообщал накануне региональный оперштаб.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

вирус вирус я тебя люблю

Гость||

Стабильность

Гость||

Гость писал(a):

Стабильность
Не только.

Стабильность. Безопасность. Развитие. (Ваш ИАБ)

Гость||

Повышаемся?! За счёт детей решили статистику разнообразить?! Разрешили мазки детям брать!!! За то домики пооткрывали и болельщиков выпустили!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

193 носителя коронавируса
Запретить выход из дома если невакценировали!!!!!!!

Гость||

И это все под контролем?!?!Распустите школьников на Д.О. .

Гость||

Гость писал(a):

невакценировали!!!!!!!
Иди учи уроки.

Гость||

Добрый день, господа форумчане. Разрешите представиться: я тот человек, который с марта писал, что "вирус не опасен для подавляющего большинства", что "это разновидность ОРВИ и гриппа" и прочее. Но вот и меня поразил этот страшный-престрашный вирус. Хочу поделиться своими впечатлениями. Заранее скажу, что мое мнение не поменялось: вирус действительно не представляет опасности для подавляющего большинства людей. Ну а теперь о симптомах:

День 1 - вечером поднялась температура. По ощущениям 37,5 - 38, не мерил. Выпил колдакт, лег спать.

День 2 - утром температуры уже не было. Ее вообще больше не было. Но заломило тело, заболела голова, особенно в лобной части. Продолжился прием колдакта, добавился парацетамол, ибупрофен.

День 3 - заболело горло, продолжила болеть голова, к колдакту добавился ингалипт и лизобакт для горла.

День 4 - почти прошло горло, заложило нос. Продолжил прием колдакта. Голова почти прошла

День 5 - утром симптомов почти не осталось. Но к обеду пропало обоняние полностью. Интересное состояние. Вкус остался, вроде бы сладкое - сладкое, соленое - соленое и прочее, но вкус какой-то плоский. Начат прием Арбидола по схеме из инструкции. Плюс витамины.

День 6-11 - прием Арбидола, почти все симптомы пропали. На 9 день начало постепенно возвращаться обоняние. На настоящий момент уже частично вернулось, осталось небольшое першение в горле.

Я не считаю себя абсолютно здоровым, но мой пример подтверждает, что вирус действительно не страшнее ОРВИ и гриппа, в моей жизни болел и гораздо хуже. Самое интересное: никто из моей семьи так и не заразился и не заболел вместе со мной. Вот такой вот избирательный вирус. Так что вся эта истерика - это действительно бред, кому-то нужный

Гость||

Хватит истерить с ДО!!!! Пишите заявление на домашнее обучение и сидите дома!!!! Линия Путина скоро начнётся, переключитесь туда!

Гость||

Гость писал(a):

Запретить выход из дома если невакценировали!!!!!!!
Попова и ко давно установили, что переболевшие/вакцинированные по-прежнему распространяют вирус и так же опасны для пожилых/хроников/жиртрестов, именно для которых это вакцинирование и противопоказано.

Гость||

11:30

А Арбидол зачем пил? Деньги лишние?

Гость||

Вот это выборка, по которой можно судить о неопасности вируса! Целый 1 человек. Это да, большинство, конечно. Арбидол на 6 сутки зачем?

Гость||

Гость писал(a):

я тот человек, который с марта писал, что "вирус не опасен для подавляющего большинства",
Гость писал(a):
День 6-11 - прием Арбидола, почти все симптомы пропали.
Все ясно. Коммерческий агент Арбидола. Кстати, Арбидол абсолютно безопасен для вируса.

Гость||

Это не тот человек.

Гость||

Да понятно, что не тот

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Имя: Гость
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