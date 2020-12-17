В Пензенской области ожидается желтый уровень погодной опасности

17.12.2020 | 16:06

В пятницу, 18 декабря, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности: небольшой мокрый снег и туман с видимостью менее 500 метров. Об этом сообщило главное управление МЧС со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

Также ожидается северо-западный ветер 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -4...+1.

В свою очередь, ГИБДД предупреждает: выпавший снег может привести к образованию наледи и ухудшению дорожной обстановки.

Специалисты рекомендуют быть внимательными и осторожными всем участникам дорожного движения - и водителям, и пешеходам.

Большинство ДТП в тумане происходит с автомобилями, движущимися впереди, так как туман скрадывает расстояние. Чтобы избежать неприятностей, следует держать скорость ниже, чем в ясную погоду, правильно выбирать дистанцию и боковой интервал, отказаться от излишних перестроений, обгонов, опережений.

Пешеходам нужно помнить, что при такой погоде тормозной путь автомобиля значительно возрастает, поэтому внезапное появление человека на проезжей части может закончиться плачевно. Для повышения безопасности следует обозначать себя световозвращающими элементами.

«Экстренные телефоны: 01, 101. Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 681-112», - напоминают в пресс-службе ведомства.