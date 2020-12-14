В детской поликлинике в Кузнецке открыли ковидный центр

14.12.2020 | 10:08

В Кузнецке открылся амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Его организовали на базе детской поликлиники на улице Рабочей, 346а.

В пресс-службе местной администрации рассказали, что сотрудники центра будут дистанционно следить за состоянием здоровья пациентов с COVID-19 (с подтвержденным диагнозом или подозрением на него), оценивать эффективность лечения, корректировать его и определять, необходим ли больному очный прием врача.

Телефон нового центра 8 (84157) 3-13-62. Режим работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу с 8:00 до 14:00.

По данным на 11 декабря, в Кузнецке было зарегистрировано 357 случаев заражения COVID-19. 6 из них подтвердили за неделю. Из-за коронавирусной инфекции в городе отказались от масштабных новогодних торжеств.

«Массовые мероприятия хотелось бы провести, но пока не будем. У нас сейчас эпидобстановка в части школ и детсадов немножко задвигалась в сторону повышения уровня заболеваемости. Мы поддерживать это своими мероприятиями не должны. Наоборот, должны все это дело сбивать. А значит, перестраивать формат мероприятий», - заявил ранее глава городской администрации Сергей Златогорский.