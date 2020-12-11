Пензенцам вновь напомнили о правилах использования пиротехники

11.12.2020 | 18:10

Во время новогодних праздников стереть улыбку с лица может за считанные секунды один необдуманный поступок.

На территории специализированной пожарно-спасательной части рассказали о правилах использования пиротехнических изделий. Например, петарда, взорвавшаяся в руке манекена, имела 3-й класс опасности - пластиковые пальцы разлетелись в радиусе нескольких метров. Если бы снаряд держал человек, то он остался бы инвалидом.

В период новогодних праздников работы у травматологов прибавляется. В больничных коридорах часто встречаются и любителей фейерверков, которые недолго думая поджигают фитили.

«Перед использованием пиротехнического средства необходимо заранее выбрать место, площадку, где будет использоваться данное изделие. Запрещается использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 лет без присутствия взрослых», - рассказал государственный инспектор по пожарному надзору г. Пензы Александр Бунаков.

Сотрудники МЧС рекомендуют не покупать сомнительные дешевые салюты, обращать внимание на срок годности и целостность упаковки, а также следовать инструкции, в которой должны быть указаны безопасное расстояние и другие правила обращения с опасным предметом.

«Пиротехнические изделия категорически запрещается использовать в зданиях, помещениях либо сооружениях. При использовании пиротехнических средств, предназначенных для вертикального взлета, следует обратить внимание, чтобы над вами не было линий электропередач, деревьев, иных воздушных преград», - пояснил Александр Бунаков.

А еще нужно крепко зафиксировать коробку с салютом, утрамбовав в снег, иначе она может упасть на бок - тогда снаряды полетят горизонтально, что чревато не только травмами, но и пожарами. Еще свежи в памяти события ночи с 31 декабря 2015 года на 1 января 2016-го, когда на балкон жилого дома на улице Московской залетел искрящийся снаряд.