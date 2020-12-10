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Общество

В области выявили рекордное число заразившихся детей за сутки

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В четверг, 10 декабря, в Пензенской области зафиксировали второй антирекорд за день. Среди 188 новых заразившихся коронавирусом жителей региона оказался 91 ребенок.

Возраст несовершеннолетних от 1 месяца до 17 лет.

География новых случаев оказалась такой: Пенза - 115, Никольский район - 35, город Заречный - 8, Пензенский район - 7, Сосновоборский, Лунинский и Белинский - по 4, Кузнецкий и Бессоновский - по 3, Шемышейский - 2, Сердобский, Тамалинский и Каменский - по 1.

«Находится под наблюдением 6 883 человека, снято с наблюдения 52 218. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 37,75% населения региона», - уточнили в оперштабе.

За все время пандемии коронавирус обнаружили у 21 986 жителей региона, в том числе у 1 662 несовершеннолетних. 266 человек умерли, 18 462 - выписались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Раньше детей и не проверяли. Видно показатели понадобились, начали у детей мазки брать. Значит волна пошла на убыль.

Гость||

Гость писал(a):

Раньше детей и не проверяли. Видно показатели понадобились, начали у детей мазки брать. Значит волна пошла на убыль.
да ничего они не берут, записывают в ковидных тех детей, кто просто с ОРВИ и кашлем на прием приходит

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Раньше детей и не проверяли. Видно показатели понадобились, начали у детей мазки брать. Значит волна пошла на убыль.

да ничего они не берут, записывают в ковидных тех детей, кто просто с ОРВИ и кашлем на прием приходит

Не ври, в ковидных без лаборатории записать не могут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Возраст несовершеннолетних от 1 месяца
Без маски в ресторане были

Гость||

Когда же закроют школы,

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):

Раньше детей и не проверяли. Видно показатели понадобились, начали у детей мазки брать. Значит волна пошла на убыль.

да ничего они не берут, записывают в ковидных тех детей, кто просто с ОРВИ и кашлем на прием приходит

Не ври, в ковидных без лаборатории записать не могут.
записывают еще как. У меня знакомые привели к врачу ребенка с кашлем, а на следующем приеме к ним уже как к ковидным обращались, т.к. запись была в медкнижке сделана непонятно с какого.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
Гость писал(a):

Раньше детей и не проверяли. Видно показатели понадобились, начали у детей мазки брать. Значит волна пошла на убыль.

да ничего они не берут, записывают в ковидных тех детей, кто просто с ОРВИ и кашлем на прием приходит

Не ври, в ковидных без лаборатории записать не могут.
записывают еще как. У меня знакомые привели к врачу ребенка с кашлем, а на следующем приеме к ним уже как к ковидным обращались, т.к. запись была в медкнижке сделана непонятно с какого.
Медики доплаты за ковидных получают - вот и рисуют.

Гость||

Не врите, никто без положительного теста не записывает в ковидных! Сами болели-знаем. Были все симптомы ковид(темп, кашель, потеря обоняния и др). Мазок взяли -отриц. Врач сказал пневмония. Лечили нас как ковидных, все те же лекарства. В итоге в справке написали остр. Фарингит. Ни в какую статистику соответственно не попали.

Гость||

ДО, ДО И ЕЩЕ РАЗ ДО. От него еще никто не заболел и не умер.

Имя: Гость
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