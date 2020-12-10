В области выявили рекордное число заразившихся детей за сутки

10.12.2020 | 15:05

В четверг, 10 декабря, в Пензенской области зафиксировали второй антирекорд за день. Среди 188 новых заразившихся коронавирусом жителей региона оказался 91 ребенок.

Возраст несовершеннолетних от 1 месяца до 17 лет.

География новых случаев оказалась такой: Пенза - 115, Никольский район - 35, город Заречный - 8, Пензенский район - 7, Сосновоборский, Лунинский и Белинский - по 4, Кузнецкий и Бессоновский - по 3, Шемышейский - 2, Сердобский, Тамалинский и Каменский - по 1.

«Находится под наблюдением 6 883 человека, снято с наблюдения 52 218. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 37,75% населения региона», - уточнили в оперштабе.

За все время пандемии коронавирус обнаружили у 21 986 жителей региона, в том числе у 1 662 несовершеннолетних. 266 человек умерли, 18 462 - выписались.