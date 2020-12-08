В Кузнецке «не от хорошей жизни» приватизировали имущество на 50 млн

08.12.2020 | 09:24

В Кузнецке продали муниципальное недвижимое имущество, расположенное на улице Белинского, 98. Договор купли-продажи был подписан 4 декабря.

Приватизация принесет бюджету города 48 млн 924 тыс. 833 руб. Однако, по словам главы местной администрации Сергея Златогорского, аукцион был проведен «не от хорошей жизни».

«Сумма хорошая получилась… Хотя, по-хорошему, ее бы придержать, эту землицу, под какой-нибудь социально значимый мощный объект. Хотели и дворец спорта, и школа там, наверное, все-таки села бы… Но жизнь нас заставляет искать деньги. Все нас заставляют искать деньги. Вот таким образом мы их ищем», - констатировал Златогорский.

Аванс уже перечислен в бюджет, оставшаяся сумма должна поступить в течение 10 календарных дней после подписания договора.

Согласно документации к аукциону, приватизирован был не только земельный участок площадью 24 тыс. 439 кв. м, но и расположенные на нем объекты: лаборатория, здания объектов, тепловые пункты. Торги выиграло ООО «Финансовая группа», предложившее наибольшую цену.