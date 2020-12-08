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Общество

В Кузнецке «не от хорошей жизни» приватизировали имущество на 50 млн

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В Кузнецке продали муниципальное недвижимое имущество, расположенное на улице Белинского, 98. Договор купли-продажи был подписан 4 декабря.

Приватизация принесет бюджету города 48 млн 924 тыс. 833 руб. Однако, по словам главы местной администрации Сергея Златогорского, аукцион был проведен «не от хорошей жизни».

«Сумма хорошая получилась… Хотя, по-хорошему, ее бы придержать, эту землицу, под какой-нибудь социально значимый мощный объект. Хотели и дворец спорта, и школа там, наверное, все-таки села бы… Но жизнь нас заставляет искать деньги. Все нас заставляют искать деньги. Вот таким образом мы их ищем», - констатировал Златогорский.

Аванс уже перечислен в бюджет, оставшаяся сумма должна поступить в течение 10 календарных дней после подписания договора.

Согласно документации к аукциону, приватизирован был не только земельный участок площадью 24 тыс. 439 кв. м, но и расположенные на нем объекты: лаборатория, здания объектов, тепловые пункты. Торги выиграло ООО «Финансовая группа», предложившее наибольшую цену.

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Гость||

Будет новый Гулливер! Ура!

Гость||

Кто же тебе скажет!

Гость||

Правильно,надо распродавать, что осталось ещё от Союза! А в СССР развивали промышленность, сельское хозяйство..., короче Всё Развивали. А мейчас Уничтожают, причём руками самих же "защитников" Отечества! Слугами народа...

Гость||

Тебя чего заклинило?

Гость||

Енто хто?

Гость||

КАК ЖЕ ЗОЛОТЦЕ НАШЕ ТАК ОБЛАЖАЛСЯ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Торги выиграло ООО «Финансовая группа», предложившее наибольшую цену.
Как интересно ,а знаете чья это структура ,чьи уши там торчат.ООО "ФИНАНСОВАЯ ГРУППА"ИНН / КПП:5836677771 / 583601001.Уставной капитал:10000 р.Дата регистрации: 30.05.2016.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФАЗУЛЬЯНОВ АНВАР АСКАРОВИЧ.Учредители:ФАЗУЛЬЯНОВ АНВАР АСКАРОВИЧ -100%. Писать не имеет смысла ,это человек семьи,а конкретно младшего ,набирайте смотрите ,базы открыты,именно он работает директором у ....... ,именно на него после скандалов была перерегистрирована конторка 5.03.2020 . С 2016 они усиленно скупают землю в области .

Гость||

Ну удаляйте не удаляйте ни чего не измениться. Московских журналистов этот факт заинтересует ,можете сами все проверить базы открыты. Фазульянов это доверенное лицо семейства Белозерцевых,а конкретно младшего сына губернатора Белозерцева Данилы Ивановича. Перед выборами когда вскрылась коррупционная связь Белозерцева старшего с Ибрагимовым (Термодом),19.03.2019 было зарегистрировано ООО Спутник Маркет директор Фазульянов ,учредители Ренат Рафикович Ибрагимов и Белозерцев Данила Иванович через фирму прокладку ООО УК ДАБЛБИ директор Фазульянов,после скандала и обнародования фактов коррупции Белозерцев Данила Иванович 5.03.2020 перерегистрирует фирму на своего директора ,так же через него идёт скупка недвижимости ,после того как они засветились на аукционе по продаже недвижимости перед выборами.История повторяется с точностью 1 в 1 ,сначала семество Бочкаревых ,теперь Белозерцевых. Проверяйте все сами ,базы открыты ,историю учредителей им не уничтожить ,а вот выписку из кадастра тоже можно получить на любой участок,но платно.

Гость||

Гость писал(a):

КАК ЖЕ ЗОЛОТЦЕ НАШЕ ТАК ОБЛАЖАЛСЯ?
Подполковник продал полковнику ,все норм.,субординация.))))))

Гость||

А СУММА?

Гость||

АААААААААААААААА УКРАЛИ, КАРАУЛ!!!!!!!!!!!!

Гость||

ТЕПЕРОЬ ПО ГРОБ ЖИЗНИ ЗОЛОТОЙ ДОЛЖЕН

Имя: Гость
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