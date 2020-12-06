В Кузнецке на дому лечат 20 взрослых и 14 детей с коронавирусом

06.12.2020 | 13:05

Число случаев коронавирусной инфекции в Кузнецке на пятницу, 4 декабря, достигло 353. За неделю специалисты зарегистрировали 3 инфицированных.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 30 ноября по 4 декабря медики 97 раз поставили диагноз «внебольничная пневмония» и госпитализировали с ним 30 человек. Зарегистрировали 471 случай ОРВИ.

На карантин закрыли пять классов в школах Кузнецка, а также группу в детсаду и группу в многопрофильном колледже.

Амбулаторное лечение от COVID-19 получают 20 взрослых жителей города. Их обеспечивают бесплатными медикаментами. На дому оказывают помощь и 14 несовершеннолетним. Им тоже доставляют бесплатные лекарства.