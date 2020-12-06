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Общество

В Кузнецке на дому лечат 20 взрослых и 14 детей с коронавирусом

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Число случаев коронавирусной инфекции в Кузнецке на пятницу, 4 декабря, достигло 353. За неделю специалисты зарегистрировали 3 инфицированных.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 30 ноября по 4 декабря медики 97 раз поставили диагноз «внебольничная пневмония» и госпитализировали с ним 30 человек. Зарегистрировали 471 случай ОРВИ.

На карантин закрыли пять классов в школах Кузнецка, а также группу в детсаду и группу в многопрофильном колледже.

Амбулаторное лечение от COVID-19 получают 20 взрослых жителей города. Их обеспечивают бесплатными медикаментами. На дому оказывают помощь и 14 несовершеннолетним. Им тоже доставляют бесплатные лекарства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

За пять дней 97 диагнозов внебольничная пневмония ,из них 30 в больнице, 20 получают препараты на дому, а остальные 47 ?!

Гость||

Маловато будет. Лукавят со статистикой.

Имя: Гость
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