В «Сурском забеге» победили жители Колышлейского района

05.12.2020 | 20:30

В регионе подвели итоги офлайн-соревнований «Сурский забег», посостязаться в которых изъявили желание почти 2 тысячи человек из разных уголков области.

«В принципе, в сегодняшних условиях и само мероприятие, и количество его участников нас порадовали», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Главной целью профессиональных атлетов и просто любителей здорового образа жизни было преодолеть суммарную дистанцию, равную той, что разделяет Пензу и столицу XXII летних Олимпийских игр. Жители области «пробежали» путь, в три раза превышающий расстояние до Токио, а именно 64 744 километра. Лучшие марафонцы получили заслуженные награды.

Среди мужчин не было равных представителям Колышлейского района. Отец и сын Михаил и Максим Спирягины заняли два первых места. Тренеры детской юношеской спортивной школы (один - по легкой атлетике, другой - по дартсу) в общей сложности преодолели чуть меньше 2,5 тысячи километров.

«Много смешных моментов было. Пока вместе бегали по трассе, машины останавливались, нас спрашивали, чем это мы заняты, почему каждый день тут, чего ищем. А потом нормально все стало, за полтора месяца многие начали нас узнавать: поселок небольшой, дороги примерно одни и те же», - рассказали победители соревнований.

В министерстве физической культуры и спорта пообещали, что соревнования в подобном формате будут проходить в области и дальше, пока эпидемиологическая ситуация не нормализуется. Скоро наматывать километры начнут лыжники.