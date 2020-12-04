В Пензе на ночь закроют для транспорта железнодорожный переезд

04.12.2020 | 14:04

В пятницу, 4 декабря, с 23:00 будет перекрыто движение транспорта через железнодорожный переезд (713-й км), расположенный на улицах Кустанайской и Долгорукова.

Как пояснили в Госавтоинспекции, это связано с демонтажем переездного настила и сменой рельсов.

Транспортный поток направится через Ахунский железнодорожный переезд (718-й км) по улицам Чаадаева и Свободы.

Движение через переезд на Кустанайской возобновится в 5:00 в субботу, 5 декабря, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.