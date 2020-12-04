Самарская компания-фантом отправляла в Пензу несуществующее мясо

04.12.2020 | 10:21

В Самарской области обнаружилось производство-фантом, якобы направлявшее свою продукцию в четыре региона, в том числе в Пензенскую область.

По документам, индивидуальная предпринимательница занималась ввозом, вывозом, хранением и реализацией продукции животного происхождения. Фактический адрес фирмы значился в Самаре.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской области обратили внимание, что в электронных документах указано поступление 21,7 тонны мясного сырья (свиного жира, куриной кожи, куриных и свиных субпродуктов), а исходящей продукции оказалось в семь раз больше - 149,6 тонны. Кроме того, ее ассортимент отличался от входящей - например, среди «произведенных» товаров была 71 тонна замороженной говядины.

Также из 1 540 кг жира-сырца неожиданно получилось 17 139 кг жира, из 710 кг говядины бизнес-леди удалось выработать 10 245 кг тримминга (кусочков мяса) бескостной говядины.

По документам, мясопродукты направлялась в Республику Татарстан, Воронежскую, Московскую и Пензенскую области. В Пензе получателем значится компания, производящая колбасы и мясные деликатесы.

Такое необычное производство заинтересовало инспекторов, и они выехали по адресу, указанному как фактическое место нахождения организации. Однако никакого производства они там не увидели.

«Все материалы, связанные с деятельностью фантомного предприятия, переданы в ГУ МВД России по Самарской области и специалистам всех территориальных управлений Россельхознадзора, к которым относятся хозяйствующие субъекты, задействованные в данной схеме», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Самарской области.