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Общество

Самарская компания-фантом отправляла в Пензу несуществующее мясо

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В Самарской области обнаружилось производство-фантом, якобы направлявшее свою продукцию в четыре региона, в том числе в Пензенскую область.

По документам, индивидуальная предпринимательница занималась ввозом, вывозом, хранением и реализацией продукции животного происхождения. Фактический адрес фирмы значился в Самаре.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской области обратили внимание, что в электронных документах указано поступление 21,7 тонны мясного сырья (свиного жира, куриной кожи, куриных и свиных субпродуктов), а исходящей продукции оказалось в семь раз больше - 149,6 тонны. Кроме того, ее ассортимент отличался от входящей - например, среди «произведенных» товаров была 71 тонна замороженной говядины.

Также из 1 540 кг жира-сырца неожиданно получилось 17 139 кг жира, из 710 кг говядины бизнес-леди удалось выработать 10 245 кг тримминга (кусочков мяса) бескостной говядины.

По документам, мясопродукты направлялась в Республику Татарстан, Воронежскую, Московскую и Пензенскую области. В Пензе получателем значится компания, производящая колбасы и мясные деликатесы.

Такое необычное производство заинтересовало инспекторов, и они выехали по адресу, указанному как фактическое место нахождения организации. Однако никакого производства они там не увидели.

«Все материалы, связанные с деятельностью фантомного предприятия, переданы в ГУ МВД России по Самарской области и специалистам всех территориальных управлений Россельхознадзора, к которым относятся хозяйствующие субъекты, задействованные в данной схеме», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Самарской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Удивили, написали бы кого поймали и реальный срок дали с конфискацией.

Гость||

Из 700 кг получить 10т говядины, а из 1,5т -17т??? Однако!!!

Гость||

Толково придумано.

Гость||

А кого-то ведь в Пензе им кормили.

Гость||

Гость писал(a):

Из 700 кг получить 10т говядины, а из 1,5т -17т??? Однако!!!
современные технологии накачки мяса жидкостью и не такие чудеса творят

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензе получателем значится компания, производящая колбасы и мясные деликатесы.
Безымянная наверное фирма.

Гость||

Рожать уже пора

Гость||

Где посадки? Болтовня, а не борьба с Рогами и копытами.

Имя: Гость
Комментарий:

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