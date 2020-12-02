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Общество

Озвучено число новых зараженных коронавирусом жителей области

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В среду, 2 декабря, в Пензенской области зарегистрировали еще 167 зараженных COVID-19 местных жителей. Об этом сообщил портал стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших за все время составило 20 551.

Накануне в Сурском крае аналогичный диагноз поставили 163 пациентам. Большинство из них - жители Пензы и Пензенского района. В числе инфицированных оказалось 7 детей.

В тот же день стало известно о смерти трех женщин 1955, 1941 и 1938 года рождения от коронавируса.

Всего с начала пандемии от COVID-19 ушли из жизни 246 человек. 17 621 перенесли инфекцию благополучно и выписались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

число зараженных каждый день 160-170 стабильно на протяжении нескольких дней, но стабильности здесь по идее быть не может, т.к. график заболеваемости не может априори походить на горизонтальную линию

Гость||

Роспотреб лжет во всем

Гость||

Не удивительно. Прогнозирую на ближайшие две недели коридор 160-170 человек. Больше не разрешают показывать. Меньше тоже не получается, статистика загнётся изворачиваться.

Гость||

Мазки не берут поэтому и стабильность

Гость||

А слабо сразу на весь период до Н.Г. статистику 165+/- опубликовать?

Гость||

А вам это зачем? Такое чувство, что прямо страдаете, что у вас "Вирус" не нашли. Радуйтесь, что не берут

Гость||

Гость писал(a):

А слабо сразу на весь период до Н.Г. статистику 165+/- опубликовать?
...тсс, если журанлист так сделает,ему будет нечего завтра писать и он станет безработным !

Гость||

Меньше знаешь - крепче спишь

Имя: Гость
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