Озвучено число новых зараженных коронавирусом жителей области

02.12.2020 | 10:51

В среду, 2 декабря, в Пензенской области зарегистрировали еще 167 зараженных COVID-19 местных жителей. Об этом сообщил портал стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших за все время составило 20 551.

Накануне в Сурском крае аналогичный диагноз поставили 163 пациентам. Большинство из них - жители Пензы и Пензенского района. В числе инфицированных оказалось 7 детей.

В тот же день стало известно о смерти трех женщин 1955, 1941 и 1938 года рождения от коронавируса.

Всего с начала пандемии от COVID-19 ушли из жизни 246 человек. 17 621 перенесли инфекцию благополучно и выписались.