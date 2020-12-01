В Кузнецке рассказали о текущей ситуации с распространением COVID-19

01.12.2020 | 09:47

В Кузнецке за минувшую неделю не зарегистрировали новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили на планерке в администрации города, которая состоялась в понедельник, 30 ноября.

Всего в городе с начала эпидемии подтвердили 348 случаев COVID-19.

За неделю 511 кузнечанам поставили диагноз «ОРВИ», 67 - «внебольничная пневмония» (из них 31 – за выходные, 28 и 29 ноября).

Мэр Сергей Златогорский отметил, что на базе межрайонной больницы в городе создается центр диагностики и лечения коронавирусной инфекции, и поручил проинформировать кузнечан о «новшестве».

Также он напомнил о предстоящих новогодних праздниках, во время которых многие жители города отправятся в поездку, в том числе заграничную.

«Не забывать, перед праздниками - информационная работа. Многие, у кого есть средства, планируют съездить куда-то там отдохнуть, в том числе за границу. Вон там в Шереметьеве один самолет с Турции проверили - весь обсемененный назад прилетел, все триста с лишним человек. Есть смысл туда ехать? Ковид не разбирает, косит. У меня есть знакомые в Пензе, состоятельные люди, взрослые, старше меня будут, все съездили, отметились, потом отлежали, а теперь у всех осложнения. Поэтому беречься надо, очень внимательно себя вести», - добавил Сергей Златогорский.