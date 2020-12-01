Пензенским льготникам объяснили правила переноса поездок

01.12.2020 | 18:02

В МУП «АРЦИС» пензенцы пытаются добиться ответа, почему не использованные в ноябре поездки по транспортной льготной карте нельзя перевести на декабрь.

«Копим, пропадают они», - рассказала горожанка.

«Не переносят у нас, говорят нельзя», - отметил мужчина.

Пензенские льготники пользуются транспортными картами: на 20 поездок - 160 рублей и на 40 - 320 рублей.

Первую необходимо израсходовать в течение месяца, вернуть «сгоревшее» нельзя.

Вторую можно восстановить, но ее нужно пополнять с учетом грядущего месяца. Пока что так не делают из-за режима повышенной готовности и из-за того, что болеют пожилые тяжело, а людям в возрасте 65+ предписано соблюдать режим самоизоляции.

Директор МУП «АРЦИС» пояснил: нет смысла приобретать проездной на 40 поездок - даже в прошлые годы люди зимой не использовали его целиком, а сейчас из-за вируса выбираются из дома еще реже.

Как только режим самоизоляции снимут, «сгоревшие» осенью поездки восстановят. Механизм возврата пока еще в разработке, но определенной группе пассажиров уже могут пойти навстречу.

«Тем, у кого уважительная причина: пополнил, но не воспользовался вообще - болел. Приходит сюда после выздоровления, пишет заявление, и ему эти поездки перенесут на следующий месяц, когда придет», - сообщил директор МУП «АРЦИС» г. Пензы Мансур Дистанов.

При переводе «сгоревших» поездок на новый месяц общее их количество не должно превышать 80.

Транспортные карты действуют в троллейбусах и автобусах большой вместимости. Несмотря на повышение стоимости проезда, цены для льготников остались прежними.