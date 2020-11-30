В области за сутки зарегистрировали 165 случаев коронавируса

30.11.2020 | 10:41

В Пензенской области за сутки прибавилось 165 пациентов с коронавирусом. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировали 20 221 случай COVID-19. Выздоровело 17 441 человек, скончались 240.

28 ноября стало известно, что в области открыли амбулаторные центры диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Они действуют на базе 11 медучреждений в Пензе, а также в Кузнецком, Каменском, Нижнеломовском и Сердобском районах. Специалисты сделают обратившимся КТ-исследование, а после пациентов проконсультирует терапевт, который определит дальнейшее лечение.