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Общество

В области за сутки зарегистрировали 165 случаев коронавируса

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В Пензенской области за сутки прибавилось 165 пациентов с коронавирусом. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировали 20 221 случай COVID-19. Выздоровело 17 441 человек, скончались 240.

28 ноября стало известно, что в области открыли амбулаторные центры диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Они действуют на базе 11 медучреждений в Пензе, а также в Кузнецком, Каменском, Нижнеломовском и Сердобском районах. Специалисты сделают обратившимся КТ-исследование, а после пациентов проконсультирует терапевт, который определит дальнейшее лечение.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Плато-то-то, плато-то-то..

Гость||

А ПО Другим заболеваниям где статистика, или кроме ковида ни чем больше не болеют?

Гость||

Не верю.

Гость||

Как они умудряются держать эту цифру 160-165?

Гость||

А как 30 лет режим держат?

Гость||

Гость писал(a):

Как они умудряются держать эту цифру 160-165?
Уметь надо!

Гость||

В Белинском районе в сёлах люди болеют!Нужен ренгент для тех,кто не может по состоянию здоровья ехать в поликлинику!

Имя: Гость
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