Ливневую канализацию включат в проект ремонта улицы Рябова в Пензе

26.11.2020 | 12:51

Ремонт улицы Рябова в Пензе находится в стадии проекта. Об этом в среду, 25 ноября, рассказал глава администрации областного центра Андрей Лузгин горожанину, пришедшему к нему на прием.

Пензенец пожаловался, что на улице Рябова находятся торговые объекты и при обильных дождях или таянии снега вода стекает непосредственно к магазинам.

Мэр сообщил, что сейчас разрабатывается проект ремонта проблемного участка, включающий ливневую канализацию.

«После того как будет известна стоимость работ, примем решение, в какую программу его включить», - добавил он.

Улица Рябова давно стала притчей во языцех у пензенцев. Ее называют вечной рекой из-за того, что во время ливней на ней разливается огромная лужа, затапливая все окружающее пространство, в том числе территории предприятий.

В мае сотрудники городского департамента ЖКХ выяснили, что ливневая канализация была построена силами промышленных предприятий, которые находятся в этом районе, и до сих пор не передана муниципалитету. Было решено, что собственник должен отремонтировать коммуникации и передать их для дальнейшего содержания.

Также ранее сообщалось, что ремонт улицы Рябова запланирован на второй этап строительства дороги, соединяющей улицу 40 лет Октября с Центральной.