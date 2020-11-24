Сетевое издание|18+|Вторник|24 ноя 2020|10:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе за парковку в запрещенном месте наказали более 2 000 водителей

Печать

В Пензе с июля 2020 года уже более 2 000 водителей оштрафованы за парковку в неположенных местах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас подобное пренебрежение правилами выявляет автоматизированный комплекс «Дозор». Система позволяет зафиксировать административное правонарушение и быстрее привлечь к ответственности виновников.

Рейды проводят ежедневно в разных районах Пензы. Если владелец машины, стоящей в запрещенном месте, отсутствует, счет на уплату штрафа отправят ему заказным письмом.

Уже 2 155 водителей поплатились за оставленные на газонах, детских или спортивных площадках транспортные средства.

«Администрация города напоминает, что ответственность за правонарушения предусмотрена статьей 3.4 «Размещение транспортных средств на газоне, а также на детской или спортивной площадке» Закона Пензенской области № 1506-ЗПО от 2 апреля 2008 года «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях». Изменения вступили в законную силу 9 июля 2019 года», - обратились к пензенцам в пресс-службе мэрии.

Парковка в неположенном месте может обойтись автомобилистам в 500 или 1 000 рублей. Если речь идет о должностных лицах, то штраф будет больше: от 1 000 до 3 000 рублей. Юридическим лицам придется расстаться с суммой от 5 000 до 10 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

давно пора, заставили все газоны

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Администрация города напоминает, что ответственность за правонарушения предусмотрена статьей 3.4 «Размещение транспортных средств на газоне, а также на детской или спортивной площадке» Закона Пензенской области № 1506-ЗПО от 2 апреля
Оспаривайте и не ведитесь на этот развод! Закон пензенской области не может регламентировать правила парковки! Правила парковки регламентирует ПДД, в данном случае этот закон противоречит ПДД!!!

Гость||

Парковка — специально обозначенное или оборудованное место, которое является частью автомобильной дороги, или примыкает к проезжей части, тротуару, обочине или мосту.

Газон это не место для парковки, так что фиг ты оспоришь!

Гость||

Гость писал(a):

Парковка — специально обозначенное или оборудованное место, которое является частью автомобильной дороги, или примыкает к проезжей части, тротуару, обочине или мосту
Регламентировано в ПДД!!!

Гость писал(a):

Газон это не место для парковки, так что фиг ты оспоришь!
В ПДД не реламентировано!!! И парковка на данном участке в ПДД не запрещена!!! Вот и оспориш! местный закон не может дополнять ПДД! Вот и оспоришь!!!

Гость||

Гость писал(a):

Вот и оспоришь!!!
Не путай кислое с пресным. Наказание будет за нарушение Закона Пензенской области, а не за нарушение ПДД. Так что спорь на здоровье, тока не надорвись!

Гость||

Гость писал(a):

Оспаривайте и не ведитесь на этот развод! Закон пензенской области не может регламентировать правила парковки! Правила парковки регламентирует ПДД, в данном случае этот закон противоречит ПДД!!!
Гость писал(a):
Регламентировано в ПДД!!!
Гость писал(a):
В ПДД не реламентировано!!! И парковка на данном участке в ПДД не запрещена!!! Вот и оспориш! местный закон не может дополнять ПДД! Вот и оспоришь!!!
Развод и бред собачий - это твои комментарии. Сам несёшь ахинею и других в это вовлекаешь.

Гость||

Гость писал(a):

Не путай кислое с пресным. Наказание будет за нарушение Закона Пензенской области, а не за нарушение ПДД.
Парковка это понятие ПДД!!! Запомни это!!! Никакой закон о правилах благоустройства не может регламентировать парковку!!! Только ПДД! Чихать на эти постанавления, они только на лохов расчитаны, повелся заплатил сам дурак! А тот кто знает оспорит в раз!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Уже 2 155 водителей поплатились за оставленные на газонах
Это слишком мало!

Закон позволяет штрафовать в любое время года:

Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе:

«Газон - территория, предназначенная для естественного или искусственного травяного покрытия, и (или) имеющая такое покрытие, а также не имеющая твердого искусственного (железобетонного, бетонного, асфальтобетонного, щебеночного или иного) покрытия»

Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях:

«Размещение транспортных средств на газоне, а также на детской или спортивной площадке - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей»

Гость||

Гость писал(a):

Парковка это понятие ПДД!!! Запомни это!!!
Запомни что ты безмозглый с буйным воображением.Гость писал(a):
А тот кто знает оспорит в раз!
Бедный идиот. Сам придумывает - сам рассказывает.

Гость||

Гость писал(a):

Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях
Еще раз для тех кто на бронепоезде, написать можно все что угодно, НО закон пензенской области не может регламентировать правила парковки, парковка это понятие ПДД и ее правила могут быть определены ТОЛЬКО В ПДД! вот если этот газон кто нибудь перекопает или построит что нибудь да, нарушение правил благоустройства, а вот если поставил машину это уже сфера действия ПДД!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте