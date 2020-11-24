В Пензе за парковку в запрещенном месте наказали более 2 000 водителей

24.11.2020 | 09:26

В Пензе с июля 2020 года уже более 2 000 водителей оштрафованы за парковку в неположенных местах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас подобное пренебрежение правилами выявляет автоматизированный комплекс «Дозор». Система позволяет зафиксировать административное правонарушение и быстрее привлечь к ответственности виновников.

Рейды проводят ежедневно в разных районах Пензы. Если владелец машины, стоящей в запрещенном месте, отсутствует, счет на уплату штрафа отправят ему заказным письмом.

Уже 2 155 водителей поплатились за оставленные на газонах, детских или спортивных площадках транспортные средства.

«Администрация города напоминает, что ответственность за правонарушения предусмотрена статьей 3.4 «Размещение транспортных средств на газоне, а также на детской или спортивной площадке» Закона Пензенской области № 1506-ЗПО от 2 апреля 2008 года «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях». Изменения вступили в законную силу 9 июля 2019 года», - обратились к пензенцам в пресс-службе мэрии.

Парковка в неположенном месте может обойтись автомобилистам в 500 или 1 000 рублей. Если речь идет о должностных лицах, то штраф будет больше: от 1 000 до 3 000 рублей. Юридическим лицам придется расстаться с суммой от 5 000 до 10 000 рублей.